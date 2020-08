Stand: 05.08.2020 12:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Land plant höheres Bußgeld für Maskenverweigerer

Nach Nordrhein-Westfalen und Bayern will auch Niedersachsen Bußgelder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht im ÖPNV einführen. Wer in Bussen und Bahnen ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt wird, soll 150 Euro zahlen. Eine entsprechende Neufassung des Bußgeldkatalogs werde in Kürze vorgelegt, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums am Mittwoch in Hannover. Bislang mussten Maskenverweigerer nur mit einem Bußgeld von 20 Euro rechnen. Als Grund für den Schritt verwies die Sprecherin auf steigende Infektionszahlen in der Corona-Pandemie.

Ordnungsbehörden für Kontrolle zuständig

Schon zu Beginn der Maskenpflicht Ende April im ÖPNV hatten verschiedene Verkehrsverbünde und Nahverkehrsunternehmen angekündigt, keine Fahrgäste ohne Maske mitzunehmen. Der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) räumt aber auch ein, die Kontrolle sei für die Unternehmen nicht leistbar. Dafür sind laut Ministerium ohnehin weiter die Ordnungsbehörden zuständig.

