Land lockert Regeln für Hotels und Restaurants

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat am Dienstag weitere Lockerungen für den Tourismus-Bereich angekündigt. So sollen Restaurants in ganz Niedersachsen vom kommenden Montag an wieder vollständig öffnen dürfen. Auch für Hotels und Jugendherbergen gelten neue Regelungen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, sollen sie 60 Prozent ihrer Betten belegen dürfen. Außerdem müssen sie die Wiederbelegungsfrist von sieben Tagen nicht mehr einhalten. Für Ferienwohnungen soll sie aber weiterhin gelten.

Kurzausflüge übers Wochenende wieder möglich

"Wir geben nicht alles komplett frei, aber mit der notwendigen Vorsicht, mit Abstands- und Hygieneregeln halten wir das für vertretbar", sagte Althusmann. Ab Montag sind demnach auch wieder Kurzausflüge über das Wochenende an die Küste oder in den Harz möglich.

Gastronomen sind skeptisch

Doch weil die Corona-Abstands- und Hygieneregeln auch weiterhin in Restaurants und Gaststätten gelten, sind die Gastronomen skeptisch. Denn selbst wenn sie wieder alle Plätze belegen dürfen, gibt es wegen der Abstandsregeln weiterhin freie Tische. Eine hundertprozentige Auslastung in der Theorie sei eben keine hundertprozentige Auslastung in der Praxis, kritisierte die Vizepräsidentin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Niedersachsen, Birgit Kolb-Binder.

