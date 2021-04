Land gestattet private Osterfeuer, Landkreise untersagen sie Stand: 01.04.2021 12:16 Uhr Osterfeuer im privaten Bereich sind in Niedersachsen trotz der Corona-Pandemie in diesem Jahr erlaubt. Landkreise können die Regelung aber unterschiedlich interpretieren.

Das in der Corona-Verordnung angeordnete Verbot bezieht sich demnach lediglich auf öffentliche Osterfeuer mit Publikum. Wie eine Regierungssprecherin am Mittwoch präzisierte, fallen kleine Osterfeuer auf Privatgrundstücken, wie sie etwa in Ostfriesland üblich sind, nicht unter das Ansammlungsverbot - wenn dabei die geltenden Kontaktbeschränkungen eingehalten werden.

Corona-Regeln müssen eingehalten werden

Möglich seien solche kleinen privaten Osterfeuer bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 aber nur mit den Mitgliedern des eigenen Haushaltes sowie einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt und den dort lebenden Kindern bis einschließlich sechs Jahren. Bei einem Wert zwischen 35 und 100 können zwei Personen aus einem anderen Haushalt mit Kindern bis einschließlich 14 Jahren dazukommen.

Verbote in mehreren Landkreisen

Losgelöst von den Empfehlungen der Landesregierung kann die Freigabe von Osterfeuern in den Kommunen unterschiedlich gehandhabt werden. Mehrere Landkreise hatten bereits vor Wochen die traditionellen Veranstaltungen abgesagt. Der Landkreis Stade stellte nun unabhängig von der Freigabe des Landes klar, dass Osterfeuer auch im privaten Bereich weiter verboten bleiben. Lediglich dürfe Feuerholz in kleinen Feuerschalen verbrannt werden - aber auch nur unter Einhaltungen der geltenden Kontaktbeschränkungen, so der Landkreis.

