Land: Weiter keine Maskenpflicht im Unterricht

Immer mehr Bundesländer entscheiden sich wegen ansteigender Corona-Zahlen für eine Maskenpflicht in Schulgebäuden, darunter Hamburg - und auch in Mecklenburg-Vorpommern wird dies erwogen. Nordrhein-Westfalen geht noch einen Schritt weiter: Dort soll ab der fünften Klasse eine Maskenpflicht auch während des Unterrichts gelten. Steht ähnliches nun auch Schülern und Lehrern hierzulande bevor? Niedersachsens Kultusministerium will, dreieinhalb Wochen vor dem Ende der Sommerferien, an seinen bisherigen Plänen festhalten - und diese sehen keine Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz im Unterricht vor. Dies sei angesichts der derzeit niedrigen Infektionszahlen nicht verhältnismäßig, sagte eine Sprecherin des Kultusministeriums NDR 1 Niedersachsen.

Im eigenen Jahrgang dürfen Schüler sich frei bewegen

Das Kultusministerium strebt für das neue Schuljahr einen eingeschränkten Regelbetrieb an. Das sieht vor, dass Schüler im eigenen Jahrgang keine Maske tragen und auch keinen Abstand halten müssen. Zur Pflicht wird die Maske dort, wo Schüler aus verschiedenen Jahrgängen aufeinandertreffen und dort Abstände von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden, etwa in Gängen, Fluren und auch auf dem Pausenhof. Die Schulen sollen solche Bereiche kennzeichnen.

Pläne werden an Infektionslage angepasst

Das Ministerium behält sich vor, die Pläne an die aktuelle Infektionslage anzupassen. Dies soll zwei Wochen vor Ende der Sommerferien erfolgen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat Anfang Juli drei Szenarien für das neue Schuljahr vorgestellt. Im Fall, dass die Corona-Infektionszahlen landesweit wieder deutlich ansteigen, sollen die Schüler wieder im geteilten Gruppen am Präsenzunterricht teilnehmen.

