Land Niedersachsen übernimmt Gema-Gebühren für Vereine

Stand: 29.10.2024 14:53 Uhr

Das Land übernimmt von November an die Musikgebühren für Feste von Vereinen und bestimmten Organisationen. Ein Vertrag ist am Dienstag unterzeichnet worden. In diesem Jahr stehen 167.000 Euro zur Verfügung.