Lage in Kliniken trotz hoher Corona-Zahlen noch entspannt Stand: 14.10.2020 14:05 Uhr Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt auch in Niedersachsen weiter an. Bislang zeichnet sich aber kein Notstand bei der Versorgung von Covid-19-Patienten in Krankenhäusern ab.

Die Kliniken haben nach Angaben des Sozialministeriums ausreichend Betten zur Verfügung. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Lage sei "weiterhin sehr gut", sagte eine Sprecherin. Aktuell gibt es 1.645 freie Isolationsplätze auf den Normalstationen der Krankenhäuser. Auf den Intensivstationen sind 388 Betten frei.

48 Personen auf der Intensivstation

Von den derzeit 319 mit dem Coronavirus infizierten Patienten in Krankenhäusern wird der überwiegende Teil, nämlich 263, auf einer Normalstation behandelt. 48 Menschen benötigen derzeit einen Platz auf einer Intensivstation. 23 Betroffene werden künstlich beatmet. Kinder sind nach wie vor bei den Corona-Krankenhauspatienten deutlich in der Minderheit, sieben sind momentan in Krankenhäusern. Eines wird intensivmedizinisch versorgt. Ob sie Vorerkrankungen haben, konnte das Sozialministerium nicht sagen.

Gesundheitsämter erhalten Hilfe von außen

Knapp sind die Ressourcen dagegen vielerorts bei den Gesundheitsämtern - vor allem in den Kommunen im Westen des Landes, die als Hotspots gelten. 50 Helfer des Robert-Koch-Instituts unterstützen die Behörden beim Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Virus, außerdem sind in Niedersachsen 50 Soldaten der Bundeswehr im Einsatz. Sie unterstützen bei der Kontaktnachverfolgung.

