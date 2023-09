Länderchefs beraten in Brüssel über Wachstum und Klimaschutz Stand: 06.09.2023 22:19 Uhr Bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) geht es um Industrie-, Klima- und Flüchtlingspolitik. Auch der Wolf ist ein Thema. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat derzeit den Vorsitz der MPK.

Am Mittwochabend stand für die Regierungschefs und -chefinnen der Bundesländer ein Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) auf dem Programm. Bei diesem ersten Austausch ging es vor allem darum, wie die deutsche Wirtschaft klimaneutral wird und dabei gleichzeitig wettbewerbsfähig bleiben kann. Voraussetzungen dafür seien weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung und attraktive Standortbedingungen für die Unternehmen, so die übereinstimmende Meinung der Kommissionspräsidentin und der Länderchefs. Die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen tagen erstmals seit 2018 wieder in Brüssel. Niedersachsen hat derzeit den Vorsitz der MPK inne.

AUDIO: Was genau bringt ein Industrie-Strompreis? (13.06.2023) (5 Min) Was genau bringt ein Industrie-Strompreis? (13.06.2023) (5 Min)

Weil mahnt Industriestrompreis an

Die elf anwesenden Länderchefs bekräftigen in Brüssel noch einmal ihre Forderung nach einem europarechtskonformen Industriestrompreis. Ohne eine zeitweise Unterstützung energieintensiver Unternehmen seien "wirklich erhebliche Auswirkungen" auf den Industriestandort Deutschland zu befürchten, mahnte Weil am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Weil legte zudem dar, dass viele energieintensive Unternehmen, die vor zwei Jahren "noch wirklich sehr gesund" gewesen seien, mittlerweile wegen der stark gestiegenen Energiepreise "nicht mehr wettbewerbsfähig" seien. Wenn die Politik jetzt nichts unternehme, sei davon auszugehen, "dass viele, viele Unternehmen über kurz oder lang ihre Tore schließen".

Weil: Industriestrompreis soll befristet sein

Es gehe auch nicht um eine dauerhafte Subvention, betonte Weil. Stattdessen gehe es um den Zeitraum, bis genügend erneuerbare Energien zur Verfügung stehen. Viele deutsche Unternehmen seien international aktiv und die Konkurrenz profitiere von wesentlich günstigeren Konditionen. Unterstützungsmaßnahmen wie ein Industriestrompreis kosten zwar viel Geld, aber Nichtstun verursache einen volkswirtschaftlichen Schaden, der am Ende auch "sehr, sehr viel Geld kostet". In dem derzeit vom Bundestag beratenen Haushalt gebe es durchaus Möglichkeiten zur Finanzierung eines Industriestrompreises - wie den Wirtschaftsstabilisierungsfonds oder den Klima- und Transformationsfonds.

Videos 1 Min Niedersachsen wirbt für günstigeren Strom für Unternehmen Dabei geht es um energieintensive Unternehmen. Ministerpräsident Weil berät am Mittwoch mit den Länderchefs in Brüssel. (06.09.2023) 1 Min

Von der Leyen wirbt für Klimaneutralität

Von der Leyen erklärte, Europa sei in einem wirtschaftspolitischen Umbruch. "Die Herausforderung ist groß. Aber wir wollen zeigen, dass Naturschutz, Klimaschutz und Wachstum Hand in Hand gehen", sagte die CDU-Politikerin. Andere Regionen der Welt seien jedoch auch dabei, saubere und erneuerbare Technologien nach vorne zu bringen. "Wer zuerst diese Technologien hat, der wird die Nase vorne haben", sagte von der Leyen. Auf dem Weg zur Klimaneutralität gehe es auch darum, deutsche und europäische Stärken zu bewahren, "insbesondere im wirtschaftlichen Sektor", sagte Ministerpräsident Weil.

Länderchefs in Brüssel - auch Wolf wird ein Thema sein

Weiterhin soll die Aufnahme von Flüchtlingen sowie der Umgang mit antidemokratischen und antieuropäischen Tendenzen thematisiert werden. Auch der Umgang mit dem Wolf soll mit dem EU-Kommissar für Umwelt besprochen werden. In Niedersachsen gebe es einen sehr hohen Wolfsbestand, der in bestimmten Regionen zu Nutzungskonflikten führe, sagte Weil. "Da muss der Staat intervenieren können. Doch das ist unter den heute gegebenen Bedingungen nicht möglich und das wollen wir in Brüssel sehr ernsthaft vortragen", so der Ministerpräsident.

Weitere Gespräche mit EU-Kommissaren am Donnerstag

Die Beratungen der Länderchefs in Brüssel werden am Donnerstag fortgesetzt. Unter anderem mit den EU-Kommissionsmitgliedern Maros Sefcovic (Klima), Margaritis Schinas (Migration), Kadri Simson (Energie) und Virginijus Sinkevicius (Umwelt) sind Treffen angesetzt. Die MPK in Brüssel wird die letzte sein, die unter dem Vorsitz des niedersächsischen Ministerpräsidenten Weil stattfindet. Im Oktober wird Hessen den Vorsitz übernehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.09.2023 | 08:00 Uhr