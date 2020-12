Ladepunkte: Niedersachsen hinkt bei der Abdeckung hinterher Stand: 08.12.2020 12:39 Uhr In Niedersachsen wächst die Zahl der E-Auto-Ladepunkte. Doch offenbar nicht schnell genug. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft ist die Abdeckung das Problem.

Das bundesweite BDEW-Ladesäulenregister weist für Anfang November in Niedersachsen 2.854 installierte öffentliche Ladepunkte aus, teilte der Verband am Dienstag mit. Demnach liegt das Land bei der Netzabdeckung der Flächenländer mit 60 Ladepunkten pro 1.000 Quadratkilometern neben Thüringen (45), Sachsen-Anhalt (24), Brandenburg (19) und Mecklenburg -Vorpommern (14) im unteren Bereich. Baden-Württemberg (173) hat demnach das beste Netz. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) will die "Planungen der Bundesregierung mit eigenen Programmen gezielt ergänzen".

E-Autos pro Ladepunkt: Wolfsburg vorn, Landkreis Celle hinten

Vergangene Woche hatte sich der Verband der Automobilindustrie zum Thema Netzabdeckung für E-Auto-Ladepunkte geäußert. Der VDA bezieht seine Zahlen aus der Ladesäulenkarte der Bundesnetzagentur, die laut Deutscher Presse-Agentur in Niedersachsen für Anfang November 2.957 installierte öffentliche Ladepunkte ausweist und damit von den Werten des Ladesäulenregisters abweicht. Der VDA bezieht die Zahl der öffentlichen Ladepunkte auf die Zahl der zugelassenen E-Fahrzeuge. In dieser Berechnung sieht es für Wolfsburg sehr gut aus. Hier kommen 358 angemeldete E-Autos auf einen installierten Ladepunkt - Rang zwei hinter den Landkreis Regen (310) in Niederbayern an der tschechischen Grenze. Der Landkreis Celle hingegen ist der Ausbau sehr schwach. Hier kommen 9.947 E-Autos auf einen Ladepunkt. Der Bundesdurchschnitt beträgt laut VdA 1.486.

