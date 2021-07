LKA: 145 Verfahren in Niedersachsen dank Encrochat-Daten

Entschlüsselte Krypto-Handys: 145 Verfahren in Niedersachsen Stand: 06.07.2021 10:56 Uhr Das niedersächsische Landeskriminalamt (LKA) hat dank der Entschlüsselungen von Krypto-Handys 145 Verfahren in die Wege geleitet. Ob die Daten vor Gericht verwendet werden dürfen, ist aber unklar.

Das Bundeskriminalamt hatte den niedersächsischen LKA-Kollegen im Juni 2020 Encrochat-Daten übergeben, die einen Bezug zu Niedersachsen auswiesen. Grundlage waren Ermittlungen von französischen und niederländischen Ermittlern und Europol, in deren Verlauf verschlüsselte Smartphones des Anbieters Encrochat überwacht werden konnten. Für LKA-Präsident Friedo de Vries ist das ein wichtiger Schlag gegen kriminelle Strukturen: "Ohne diesen Zugang kann es kein Licht im Dunkel der Organisierten Kriminalität geben."

Landgericht Berlin: Daten nicht verwertbar

Doch wie wertvoll diese Daten tatsächlich sind, ist unklar, wie ein Beschluss aus Berlin zeigt. Dort hatte das Landgericht die Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen einen 31-jährigen Drogendealer abgelehnt, heißt es in einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Die Daten unterlägen einem generellen Verwertungsverbot, weil sich die deutschen Fahnder beim Datenaustausch mit Frankreich nicht an die rechtlichen Vorgaben hielten, entschied das Landgericht. Auf Anfrage des NDR in Niedersachsen sagte dazu eine LKA-Sprecherin, dass es durchaus auch andere Beschlüsse in Deutschland zur Verwertung der Daten gegeben habe. Desweiteren betonte sie, dass das Berliner Urteil für das LKA erst einmal keine Auswirkungen habe, letztlich liege die Sache bei der Justiz. In anderen Fällen hatten Gerichte die Verwertung der Daten ausdrücklich zugelassen.

98 Haftbefehle in Niedersachsen vollstreckt

Laut dem LKA konnten die Ermittler im Zuge der entschlüsselten Chats mehr als 145 Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Waffen- und Sprengstoffgesetz einleiten. Die Zahlen dazu:

Sicherstellung von

795 Kilogramm Cannabisprodukten

32 Schusswaffen

33 Kilogramm Kokain

mehr als 32 Kilogramm synthetische Drogen

1.800 Schuss Munition

Vermögensarreste in Höhe von 22,2 Millionen Euro

vorläufige Vermögenssicherungen in Höhe von 4,3 Millionen Euro

Insgesamt wurden bisher 98 Haftbefehle vollstreckt. Deutschlandweit wurden laut LKA mehr als 2.250 Ermittlungsverfahren eingeleitet und rund 360 bereits bestehende Ermittlungsverfahren wesentlich unterstützt.

