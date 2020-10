Kulturhauptstadt 2025 : Niedersachsen gratuliert Chemnitz Stand: 28.10.2020 14:14 Uhr Beim Wettbewerb um die Europäische Kulturhauptstadt 2025 konnte es nur einen Gewinner geben - und der heißt Chemnitz. Hannover und Hildesheim kommen nicht zum Zug.

"Natürlich sind wir Niedersachsen gute Verlierer und gratulieren der Stadt Chemnitz ganz herzlich zu ihrer erfolgreichen Bewerbung", schrieb Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU) in einer Mitteilung. Er bedaure dennoch sehr, dass die niedersächsischen Bewerberstädte den Zuschlag nicht bekommen haben. Beide Städte hätten sich großartig präsentiert, stark engagiert und hätten tolle Ideen entwickelt. Der Wettbewerb und die Aufnahme in die letzte Runde hätten deutlich gemacht, dass Hannover und Hildesheim über ein "sehr hohes kreatives und kulturelles Niveau" verfügen, so Thümler. "Ich bin mir sicher, dass beide Städte so auch ohne den Titel neue Akzente setzen können."

Slowenien stellt die Partnerstadt

Auch Magdeburg und Nürnberg hatten die erste Auswahlrunde erfolgreich überstanden und sich Hoffnung auf den Titel gemacht. Jetzt muss die Empfehlung der Jury noch von Bund und Ländern in eine formelle Ernennung umgewandelt werden. Die Partnerstadt im Jahr 2025 stellt Slowenien. Dort soll die Entscheidung im Dezember verkündet werden.

Wegen Corona alles digital

Ursprünglich hatten sich auch noch Dresden, Gera und Zittau beworben, die aber in der ersten Runde im Dezember 2019 ausgeschieden sind. Alle Bewerber-Städte hatten jahrelang Ideen gewälzt, Programme aufgestellt und Bewerbungen geschrieben. Die nach dem ersten Durchlauf übrig gebliebenen fünf Kandidaten hatten Bewerbungsbücher eingereicht, es gab digitale Stadtbesuche und am 26. und 27. Oktober die finalen digitalen Präsentationen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Auswahlverfahren in den digitalen Raum verlegt werden.

