Künstliche Intelligenz im Abitur: Niedersachsens Lehrer sind vorbereitet

ChatGPT im Abitur: Niedersachsens Lehrer sind vorbereitet

Stand: 26.05.2023 14:04 Uhr

In Hamburg sollen Schüler nach NDR Informationen in Abiturprüfungen mit einer Software wie ChatGPT betrogen haben. In Niedersachsen sei kein Verdachtsfall bekannt, heißt es aus dem Kultusministerium.