Kronzeuge der VW-Abgas-Affäre aus Haft entlassen

Der vor kurzem aus den USA nach Deutschland überführte ehemalige VW-Ingenieur James Liang nach NDR Informationen ist wieder auf freiem Fuß. Der deutsche Ingenieur, der als Schlüsselfigur der VW-Abgas-Affäre gilt, wurde am Donnerstag - einen Tag, bevor er zwei Drittel seiner Haftstrafe abgesessen hat - aus der Justizvollzugsanstalt Sehnde (Region Hannover) entlassen. Dies teilte sein Anwalt Gero von Pelchrzim dem NDR mit.

Kronzeuge räumte Mitschuld am Dieselskandal ein

Liang war einer der Kronzeugen der US-Justiz in der VW-Abgas-Affäre. Er war im Juli 2017 aufgrund seiner Beteiligung an der VW-Abgasaffäre von einem Gericht im US-Bundesstaat Michigan zu 40 Monaten Haft sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Liang hatte sich den US-Ermittlern als Kronzeuge zur Verfügung gestellt und eine Mitschuld am Dieselskandal eingeräumt. Vor vier Wochen wurde er aus den USA nach Deutschland gebracht.

Neue Anklage in Deutschland?

Ausgestanden ist für Liang die Abgas-Affäre nicht: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig führt weiterhin ein Ermittlungsverfahren gegen ihn. Das sei für ihn sehr belastend, so sein Anwalt. Es sei denkbar, dass der Ingenieur wegen derselben Tat auch in Deutschland angeklagt werde. Das Doppelbestrafungsverbot gelte nicht zwischen den USA und Deutschland.

