Kritik und Protest gegen Kaufprämie für Autos

Die geplante Kaufprämie zur Unterstützung der Autoindustrie sorgt für massive Kritik in Niedersachsen. Für heute Nachmittag ist eine Protestaktion der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" vor der Staatskanzlei in Hannover geplant. Die Grünen-Fraktion im Niedersächsischen Landtag fordert in einem Positionspapier ein Bündnis aus Unternehmen, Gewerkschaften und Umweltverbänden für eine "sozial-ökologische Transformation" der gesamten Branche.

"Konterkariert alle Klimaziele"

"Staatliche Hilfen an Unternehmen müssen dem staatlichen Ziel der Begrenzung der Klimakrise entsprechen", heißt es in dem Papier. Konjunkturhilfen dürfe es deshalb nur für Konzerne geben, die sich vertraglich zu einem klimagerechten Umbau verpflichten. "Durch Steuergeld finanzierte Kaufprämien für Verbrenner konterkarieren alle Klimaziele und verhindern die notwendige technologische Entwicklung der deutschen Branche völlig."

Grüne kritisieren "trügerisches Lobbyspiel"

Stattdessen, so die Grünen, solle zum Beispiel der Ausbau von E-Ladesäulen gefördert werden, um die Elektromobilität voranzubringen. "Wir erwarten von der Landesregierung und von Volkswagen, dass sie die Gegenargumente zu der geplanten Kaufprämie ernst nehmen und dieses trügerische Lobbyspiel sofort beenden", schreiben die Abgeordneten Imke Byl und Detlev Schulz-Hendel.

FDP glaubt an keinerlei Effekt

Auch von der FDP kommt Kritik: "Allein aufgrund des jungen Fuhrparks in Deutschland ist hier kein erheblicher Effekt zu erwarten", sagte er. Die Politik solle sich daher lieber dafür einsetzen, dass die EU ihre CO2-Grenzwerte für die Autoindustrie aussetzt oder sogar ganz aufhebt.

Krise durch Corona-Krise?

Autohersteller und Zulieferer fürchten in der Corona-Krise schwere Folgen für Produktion und Arbeitsplätze. Die "Autoländer" Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg wollen die Nachfrage mit Kaufprämien von mehreren Tausend Euro anschieben - auch für Verbrenner. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sitzt im Aufsichtsrat von Volkswagen und befürwortet eine Kaufprämie.

