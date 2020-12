Krisenstab live: So sehen Weihnachten und Silvester 2020 aus Stand: 15.12.2020 13:55 Uhr Der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung informiert über neue Entwicklungen in der Corona-Krise. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat die Pläne bis zum Halbjahrs-Ende vorgestellt.

Demnach beginnt der Unterricht nach den Ferien am 11. Januar ab dem 5. Jahrgang im Wechselmodell - dem sogenannten Szenario B. Ausgenommen von der Entscheidung sind der Abiturjahrgang sowie die Grundschulen. Bei den Abiturienten seien die Kurse in der Regel so klein, dass es keines Wechselmodells bedürfe, so Tonne. In den Grundschulen gelte Regelbetrieb mit Maskenpflicht. Im zweiten Halbjahr hofft er auf "eine Rückkehr zum inzidenzbasierten Verfahren".

"Harter Lockdown": Details zur neuen Corona-Verordnung

Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs in Niedersachsen, stellt die Details der neuen Verordnung vor. Dabei geht es um die Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten und das Böllerverbot an Silvester sowie die Schließung weiter Teile des Einzelhandels.

