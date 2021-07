Krisenstab live: Neue Corona-Verordnung für Niedersachsen Stand: 27.07.2021 09:07 Uhr Die Infektionszahlen in Niedersachsen steigen, das Coronavirus breitet sich wieder stärker aus. Der Krisenstab informiert über die aktuelle Lage - NDR.de überträgt heute ab 13 Uhr live.

Die Landesregierung hat eine neue Corona-Verordnung angekündigt. Nach Angaben der Staatskanzlei sollen damit die Infektionsherde stärker in den Blick genommen werden. Konkret ist vorgesehen, dass beispielsweise Diskotheken, Clubs, Bars und Shisha-Einrichtungen bei einer Inzidenz von mehr als 10 schließen müssen. In der wöchentlichen Pressekonferenz des niedersächsischen Corona-Krisenstabs werden Leiter Heiger Scholz oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder heute über die aktuelle Pandemie-Lage und die weiteren Pläne informieren. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 13 Uhr an dieser Stelle im Livestream.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.07.2021 | 14:00 Uhr