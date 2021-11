Krisenstab informiert über dynamische Corona-Lage Stand: 29.11.2021 19:17 Uhr Deutlich eher als geplant kommen Bund und Länder zur nächsten Corona-Runde zusammen. In Niedersachsen informiert am Dienstag parallel der Corona-Krisenstab. NDR.de überträgt ab 13 Uhr live.

Die Pressekonferenz, auf der sich voraussichtlich der Leiter des Krisenstabs, Heiger Scholz, oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder äußern werden, findet in einer Situation statt, in der vieles in Bewegung ist. Gerade erst hatten Bund und Länder in der Ministerpräsidentenkonferenz die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie vereinbart. Ein geändertes Infektionsschutzgesetz ist in Kraft. Doch schon ist alles überholt: Die Infektionszahlen schnellen weiter nach oben und nun kommt auch noch die neue Virus-Variante Omikron hinzu. Und so beraten Bund und Länder in einer außerplanmäßigen Sitzung am Dienstag bereits wieder darüber, was in dieser Notsituation zu tun ist.

Weitere Informationen Omikron: Erster Verdachtsfall der Variante in Niedersachsen Betroffen ist ein Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel, der in Südafrika war. Die Gesundheitsministerin mahnt zum Impfen. mehr

Weil fordert allgemeine Impfpflicht

Auch in Niedersachsen ist die neue Virus-Mutation möglicherweise schon angekommen. Weitestgehende Einigkeit besteht in der Politik in der Frage, wie der bestmögliche Schutz auch vor der Variante erreicht werden kann und sich die vierte Welle eindämmen lässt: Die Impfquote muss stark ansteigen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der am Bund-Länder-Gespräch teilnimmt, hat klar und deutlich eine allgemeine Corona-Impfpflicht gefordert. Diese sei notwendig, kein Weg führe daran vorbei, betonte er.

Impfstoff ist knapp

Für einen massiven Ausbau der Impfkampagne muss allerdings noch einiges passieren. Arztpraxen haben keine Kapazitäten mehr, die großen Impfzentren jedoch sind zu. Hinzu kommen momentan auch noch Lieferschwierigkeiten: Der Impfstoff vor allem von Biontech/Pfizer ist knapp. Hunderte Impftermine müssen abgesagt werden.

