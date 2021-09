Krisenstab informiert über Corona-Lage in Niedersachsen Stand: 27.09.2021 20:30 Uhr In seiner wöchentlichen Pressekonferenz äußert sich Niedersachsens Corona-Krisenstab zur aktuellen Pandemie-Lage. NDR.de überträgt am Dienstag live.

Mit der neuen Fassung der Corona-Verordnung wird die 2G-Regel in Niedersachsen ausgeweitet. Für die Bewertung der Corona-Lage spielt zudem die Hospitalisierung eine wichtigere Rolle als zuvor. Über die Corona-Zahlen und die jüngsten Entwicklungen in der Pandemie informiert der Krisenstab am Dienstag ab 13 Uhr. Voraussichtlich äußert sich der Leiter des Krisenstabs, Heiger Scholz, oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder.

Weitere Informationen Corona-Daten per Postleitzahl

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 28.09.2021 | 19:30 Uhr