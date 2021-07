Krisenstab informiert über Corona-Lage in Niedersachsen Stand: 19.07.2021 20:13 Uhr Am Dienstag ab 13 Uhr äußert sich Niedersachsens Corona-Krisenstab zur aktuellen Pandemie-Situation im Land. NDR.de überträgt wie gewohnt live.

Die Inzidenzen steigen langsam wieder an und das Land ruft Kinder und Jugendliche zum Impfen auf: Dies dürften zwei der Themen sein, die in der Pressekonferenz zur Sprache kommen. Das Land hat für eine Sonder-Aktion, die am Wochenende begonnen hat, Tausende Impfdosen zur Verfügung gestellt. Sie sind speziell für Kinder ab zwölf Jahren gedacht. Kritik kommt unter anderem von Kinder- und Jugendärzten. Ihre Frage: Wiegt der Nutzen dieser Impfungen das Risiko auf?

Weitere Informationen Corona: Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 10,3 Das Robert Koch-Institut meldet außerdem 44 Neuinfektionen - aber keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona. mehr

Inzidenz, Bettenbelegung, Impfquote

Während immer mehr Menschen im Land geimpft sind, gehen die Inzidenzzahlen wieder nach oben. Einen großen Anteil daran hat die sehr ansteckende Delta-Variante des Coronavirus. Ob die Inzidenz als einzige Währung allerdings noch angemessen ist, das ist längst umstritten. Die Belegung der Intensivstationen und die Impfquote seien ebenfalls von Bedeutung, sagte jüngst auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Wie will das Land nun also weiter umgehen mit der steigenden Inzidenz? Gerade sind unter anderem größere Veranstaltungen wieder erlaubt worden.

Informieren werden voraussichtlich der Leiter des Krisenstabs, Heiger Scholz, oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.07.2021 | 14:00 Uhr