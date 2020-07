Stand: 14.07.2020 10:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Krisenstab informiert über Corona-Lage

Heute informiert der Krisenstab der Landesregierung wieder zur aktuellen Lage der Corona-Pandemie in Niedersachsen. Von 13.30 Uhr an stehen Heiger Scholz, Leiter des Krisenstabes sowie seine Stellvertreterin Claudia Schröder Rede und Antwort. NDR.de überträgt die Pressekonferenz wie gewohnt an dieser Stelle per Livestream.

Erneute Lockerungen seit Montag

Aufgrund des derzeit moderaten Infektionsgeschehens hatte das Land zuvor die Corona-Regeln erneut gelockert. In den seit Montag geltenden Vorgaben wurden unter anderem die Vorgaben für Besuche in Heimen und Krankenhäusern, die Regeln für den Mannschaftssport sowie für Ferienfreizeiten von Kinder- und Jugendgruppen entschärft.

Wirkt sich Urlaubszeit auf Infektionsgeschehen aus?

Offen ist, wie sich das Infektionsgeschehen in der nun beginnenden Urlaubszeit entwickelt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rief die Menschen auf, wachsam zu bleiben und nicht übermütig zu werden. Die Ostfriesischen Inseln kündigten eine eigene App an, die helfen soll, Besucherströme besser zu steuern. Allerdings soll diese App erst ab Herbst einsatzbereit sein.

