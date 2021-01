Krisenstab informiert am Dienstag über aktuelle Corona-Lage Stand: 25.01.2021 12:53 Uhr Ein Thema wird voraussichtlich die weitere Impfstrategie in Niedersachsen sein. Am Donnerstag soll nach bisherigem Stand die Impftermin-Vergabe für über 80-Jährige beginnen.

Der Leiter des niedersächsischen Corona-Krisenstabs hatte allerdings schon in der vergangenen Woche vor Problemen bei der Terminvergabe gewarnt. Die Telefonnummer und die Internetseite, über die die Impftermine gebucht werden können, werden dem Ansturm vermutlich nicht gewachsen sein.

Wohl noch keine Impfungen am 1. Februar

Außerdem reiche der Impfstoff laut Krisenstab zunächst nur für 30.000 Impftermine. Wegen der Impfstoff-Knappheit könnten die Impfungen der über 80-Jährigen, die nicht in einer Einrichtung wohnen, in den meisten Impfzentren allerdings noch nicht am 1. Februar beginnen, sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am vergangenen Dienstag.

Gute Nachricht: Sinkende Inzidenz-Werte

Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Land weiter gesunken. Stand Montag liegt sie in Niedersachsen bei 88,6 Fällen je 100.000 Einwohner. Gleichzeitig wächst auch hier die Angst vor Mutationen.

