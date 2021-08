Krisenstab bekräftigt: Impfen ist Weg aus der Pandemie Stand: 10.08.2021 13:45 Uhr Die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen bleiben auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Besonders die Zahl der Intensivfälle sei jedoch weiterhin niedrig - dank der Impfungen.

In der besonders gefährdeten Altersgruppe der über 60-Jährigen schwanke die Inzidenz zurzeit zwischen 2,3 und 3,0, wie die stellvertretende Krisenstabschefin Claudia Schröder am Dienstag auf der wöchentlichen Pressekonferenz sagte. Dies zeige, wie wichtig und effektiv Impfungen seien. "Der Weg aus dieser Pandemie ist die Impfung", bekräftigte Schröder. Die Zahl der sogenannten Impfdurchbrüche, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderten, liege bei den Älteren bei 0,4 Prozent. Diese betreffen, so Schröder weiter, fast immer besonders alte Menschen, bei denen das Immunsystem ohnehin geschwächt sei.

Krisenstabschef Scholz: Klinikauslastung entscheidend

Mit Blick auf den am Dienstagmittag gestarteten Corona-Gipfel der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Herbst-Strategie betonte Krisenstabsleiter Heiger Scholz die Bedeutung der Klinikauslastung. Dieser Wert sei entscheidend: "Es werden sich weiter Leute mit Corona infizieren, wir können auch nicht ausschließen, dass sie weiter daran sterben. Entscheidend ist, dass Leute nicht sterben, weil sie nicht behandelt werden konnten."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 10.08.2021 | 19:30 Uhr