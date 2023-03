Kriminalstatistik: Erneut starker Anstieg bei Kinderpornographie Stand: 20.03.2023 11:56 Uhr Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Straftaten in Niedersachsen wie erwartet erneut gestiegen: Vor allem im Bereich Kinderpornographie, Gewalt gegen Einsatzkräfte und Sprengungen von Geldautomaten.

In der Kategorie der Verbreitung von kinderpornographischen Materialien, also Bildern und Videos, auf denen sexualisierte Gewalt gegen Kinder zu sehen ist, hat die Polizei 4.702 Fälle registriert - ein Plus von fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus der Kriminalstatistik 2022 hervor, die Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag in Hannover vorgestellt hat. Bereits im Jahr zuvor hatte es einen Anstieg um 76 Prozent gegeben.

Starker Anstieg bei Gewalt gegen Einsatzkräfte

Auch die Zahl der Gewaltdelikte gegen Polizisten und Polizistinnen ist im Jahr 2022 gestiegen. So weist die Statistik 4.277 Taten aus, was einem Anstieg von 17,89 Prozent entspricht. Ebenfalls häufiger angegriffen wurden Einsatzkräfte von Rettungsdiensten und Feuerwehr. Hier liegt der Anstieg bei 17,43 Prozent. Die Zahlen stiegen seit Jahren an, beklagte Behrens am Montag. "Diese Übergriffe sind nicht tolerierbar. Sie zeugen von einem Mangel an Respekt gegenüber denjenigen, die uns tagtäglich schützen", sagte die Ministerin.

Geldautomatensprenger erbeuten 40 Mal Bargeld

Einen Rekord gab es bei gesprengten Geldautomaten: 68 Mal schlugen die Kriminellen zu. Dabei wurde in 40 Fällen Bargeld erbeutet. Niedersachsens Polizeipräsident Axel Brockmann erklärte das bei der Vorstellung der Statistik damit, dass die Täter seit 2020 immer häufiger Festsprengstoffe statt Gaskartuschen nutzten. Bis dahin sei bei der Mehrzahl der Sprengungen kein Bargeld erbeutet worden. Inzwischen sind die Täter also effektiver. Aber auch die Polizei legt jetzt nach: In diesem Jahr seien bereits neun mutmaßliche Automatensprenger noch während der Flucht festgenommen worden. Erst an diesem Montag gab es eine Verfolgungsjagd über die A29, nach der die Polizei in einem gestoppten Auto Sprengstoff fand. Die Insassen sind auf der Flucht.

Zahl der Wohnungseinbrüche geht seit Jahren zurück

Einen Anstieg gab es ebenfalls bei der Einbruchskriminalität - was nach dem Jahr 2021, in dem viele Menschen wegen der Corona-Einschränkungen zu Hause blieben und Einbrecher seltener unterwegs waren, auch erwartet worden war. So betrug der Anstieg im Jahr 2022 im Vorjahresvergleich 25,8 Prozent. Stellt man den Wert von 2022 (6.510) jedoch dem Vorpandemie-Jahr 2019 (9.456) gegenüber, ist der Rückgang deutlich. Dieser Trend zeigt sich seit Jahren: 2015 und 2016 wurden jeweils noch rund 16.500 Einbrüche gezählt. Nach Einschätzung der Polizei tragen zu den rückläufigen Zahlen insbesondere die häufig verbesserten Sicherheitsmaßnahmen an Wohnungen und Häusern bei.

