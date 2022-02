Krieg in der Ukraine: Reeder sind in Sorge um Besatzungen Stand: 25.02.2022 15:06 Uhr Niedersachsens Reedereien bangen wegen des Krieges in der Ukraine um die Besatzungen ihrer Schiffe. Der Krieg könnte zu weitreichenden Konsequenzen in der Schifffahrt führen.

Auf einem Großteil der Schiffe arbeiteten Ukrainer in den Führungsteams, sagte Bernd Sibum, Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Harener Reeder (Landkreis Emsland). "Wenn die Ukrainer jetzt nicht mehr für uns zur Verfügung stehen, dann sind sehr, sehr viele Schiffe von den deutschen Reedereien führerlos. Ich würde mal sagen, 70 Prozent der deutschen Schiffe werden mit ukrainischen Besatzungsmitgliedern besetzt", sagte Sibum dem NDR in Niedersachsen. Es handele sich bei den ukrainischen Seeleuten in erster Linie um Offiziere, Ingenieure und Kapitäne, so Sibum.

VIDEO: Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine auf Desinformation (2 Min)

Hat der Krieg Auswirkung auf die Stimmungen an Bord?

Darüber hinaus arbeiten auch viele russische Seeleute auf den Schiffen. Bislang sei es ein gutes Miteinander gewesen, so Sibum. "Bis jetzt ist es auf unseren Schiffen ruhig und die Leute verhalten sich auch entsprechend. Aber wir wissen natürlich nicht, wie sich das mit fortlaufender Kriegsdauer entwickelt."

Fahren keine Schiffe, könnten Waren knapp werden

Sollte das befürchtete Szenario eintreten, dass ukrainische Seeleute eingezogen werden oder zu ihren Familien fahren, "liegt ein Großteil der deutschen Flotte brach", sagt Sibum. Das könne zur Folge haben, dass Waren knapp werden. Nach eigenen Angaben ist Haren zusammen mit Leer zweitgrößter Reedereistandort Deutschlands. 90 Prozent des weltweiten Warenhandels laufe über die Schifffahrt, so Sibum.

