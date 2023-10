Krieg in Israel: Niedersachsen erhöht Schutz jüdischer Stätten Stand: 09.10.2023 11:09 Uhr Nach den massiven Angriffen der Hamas auf Israel sollen auch in Niedersachsen jüdische Einrichtungen stärker geschützt werden. Dafür soll unter anderem die Polizeipräsenz verstärkt werden.

Bundesweit soll der Schutz jüdischer Einrichtungen erhöht werden. Darauf haben sich die Polizeipräsidentinnen und -präsidenten von Bund und Ländern geeinigt. Aus dem niedersächsischen Innenministerium heißt es, das Schutzniveau sei bereits hoch. Nichtsdestotrotz soll die Sicherheit etwa durch eine verstärkte Polizeipräsenz noch einmal erhöht werden. Auch wenn momentan nicht von einem konkreten Anlass ausgegangen werde, gebe es eine abstrakte Bedrohungslage, sagte ein Ministeriumssprecher dem NDR Niedersachsen. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) schrieb am Sonntag auf X, ehemals Twitter, dass die Polizei in Niedersachsen "allerhöchst sensibilisiert und achtsam" sei. Die Bilder aus Israel seien "entsetzlich", so die Ministerin.

Antisemitismusbeauftragter: Mehr Zivilcourage zeigen

Gerhard Wegner, Niedersächsischer Landesbeauftragter gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens spricht von einer "fürchterlichen Situation." Das Existenzrecht Israels werde wieder einmal in Frage gestellt. "Wir sind jetzt zu jeder Solidarität gefordert und müssen alles tun, damit Israel aus diesem Konflikt wieder sicher hervorgehen kann", sagte Wegner dem NDR Niedersachsen. Jeder einzelne müsse in seinem Umfeld noch mehr Zivilcourage zeigen. Denn die Lage könne zu mehr Antisemitismus führen, zu antisemitischen Sprüchen und Attacken. Dies habe sich schon einmal gezeigt, als es Konflikte im Westjordanland gab. Es gebe in Deutschland Gruppen, die sich über diesen Angriff der Hamas durchaus freuen würden.

Weil fordert Ende der Terrorangriffe auf Israel

Ministerpräsident Stephan Weil hat ein schnelles Ende der Gewalt gefordert. "Diese furchtbaren Terrorangriffe müssen schnell beendet werden, es darf auf beiden Seiten kein weiteres Blutvergießen mehr geben", teilte der SPD-Politiker am Sonntag mit. Er gebe die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann doch zu einer friedlichen Lösung in Israel und Palästina kommen werde, auch wenn dies heute weiter entfernt scheine als in den letzten Jahren, so Weil weiter.

Lechner: Die israelische Flagge hissen

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Niedersächsischen Landtag, Sebastian Lechner, hat die Angriffe auf Israel ebenfalls scharf verurteilt. Der Terror gegen die Zivilbevölkerung durch die Hamas sei durch nichts zu rechtfertigen und müsse gestoppt werden, teilte Lechner am Sonntag mit. Als Zeichen der Solidarität mit Israel forderte Lechner die Landesregierung auf, "an allen öffentlichen Gebäuden in Niedersachsen die israelische Flagge zu hissen". Am Montagvormittag ordnete die niedersächsische Staatskanzlei eine landesweite Beflaggung an. Nach Möglichkeit solle an öffentlichen Gebäuden auch die israelische Flagge bis einschließlich Mittwoch gehisst werden, hieß es.

Landesverband Jüdischer Gemeinden: "Keine akute Gefahr"

Der Präsident des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, Michael Fürst, erkennt zumindest in Deutschland keine besonders angespannte Bedrohungslage, es gebe keine akute Gefahr. Dennoch blickt er sorgenvoll nach Israel: "Viele unserer Gemeindemitglieder in allen meinen Gemeinden haben natürlich Verwandte und Freunde in Israel und zittern jetzt jeden Tag", sagte Fürst. Auch er ruft zur Solidarität auf und wirbt für eine Demonstration, die heute in Hannover geplant ist und bei der er selbst als Redner auftritt.

Meister: "Existenzrecht Israels mit allen Kräften verteidigen"

Auch der evangelische Landesbischof Ralf Meister hat seine Teilnahme an der Solidaritätsveranstaltung in Hannover angekündigt. "Der brutale Angriff der Hamas und der mit ihr verbündeten Gruppierungen auf Israel ist menschenverachtend und in keiner Weise zu rechtfertigen", schrieb Meister auf seiner Homepage. Die evangelische Kirche stehe an der Seite Israels, "dessen Existenzrecht mit allen Kräften verteidigt werden muss".

