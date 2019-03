Stand: 05.03.2019 16:01 Uhr

Kreuz, Kippa, Kopftuch für Richter bald tabu

Die niedersächsische Landesregierung hat am Dienstag einem Gesetzentwurf zugestimmt, der es Richtern und Staatsanwälten in Niedersachsen künftig verbietet, religiöse oder weltanschauliche Symbole wie Kopftuch, Kreuz oder Kippa bei öffentlichen Verhandlungen zu tragen. Nach den Worten von Justizministerin Barbara Havliza (CDU) müsse die Neutralität der Justiz nach außen zum Ausdruck kommen. "Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden religiösen, weltanschaulichen und politischen Vielfalt der Gesellschaft."

Muslimische Referendarinnen wollten Koptuch tragen

Die neue Regelung soll laut Havliza beim Ausüben sämtlicher richterlicher und staatsanwaltlicher Aufgaben in einer Verhandlung gelten, aber auch bei anderen Amtshandlungen in Anwesenheit justizfremder Personen. Die Pläne für einen solchen Gesetzentwurf waren entstanden, nachdem muslimische Referendarinnen das Kopftuch auch im Gerichtssaal als Sitzungsvertreterinnen tragen wollten.

Zustimmung aus der evangelischen Kirche

Vonseiten der evangelischen Kirche hatte es in der Vergangenheit Zustimmung gegeben. Die Pläne seien grundsätzlich richtig, so die Präsidentin des hannoverschen Landeskirchenamtes, Stephanie Springer. Allerdings sollten diskrete Symbole wie ein Kreuz, ein Davidstern oder andere Zeichen an einer Halskette erlaubt sein.

