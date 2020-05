Stand: 23.05.2020 15:34 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kreis Leer: Corona-Regeln in Restaurant missachtet?

Der Corona-Ausbruch in einem Restaurant in Moormerland (Landkreis Leer) wurde offenbar durch Verstöße gegen die Corona-Regeln ausgelöst. "Nach ersten Erkenntnissen ist das Infektionsgeschehen vor Ort nicht auf einen normalen Restaurantbesuch zurückzuführen", teilte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Samstagnachmittag mit. "Stattdessen wurde dort offenbar eine private Party gefeiert." Ein Sprecher des Landkreises bestätigte, dass es sich um eine geschlossene Veranstaltung handelte. Laut Zeugenaussagen soll es zudem Anhaltspunkte für Verstöße wie Händeschütteln, Verzicht auf Mundschutz und Nichtbeachtung des Mindestabstands geben. Neben dem Wirt haben sich mindestens acht Gäste infiziert. Ein Zusammenhang mit dem gemeinsamen Besuch in dem Lokal sei wahrscheinlich, hieß es in einer Erklärung des Landkreises. Es wären die ersten bekannten Fälle dieser Art seit der Wiederöffnung der Gastronomie in Niedersachsen am 11. Mai.

Landrat: Corona-Regeln wurden missachtet 23.05.2020 15:15 Uhr Laut Landrat Matthias Groote ist es in einem Restaurant in Moormerland zu Verstößen gegen die Corona-Regeln gekommen. Unter anderem soll der Betreiber den Abstand nicht gewahrt haben.







Weitere Infizierte möglich

Insgesamt 70 Kontaktpersonen der Betroffenen mussten mittlerweile in Quarantäne. Weitere Testergebnisse stünden noch aus, sagte ein Landkreis-Sprecher. Laut Gesundheitsamt handelt es sich nicht um einen Einzelfall mit nur wenigen Kontakten. "Es ist ein Ausbruch mit gleichzeitig mehreren Infizierten und vielen Kontakten", hieß es. Entsprechend aufwendig sei nun die Nachverfolgung. Die neun positiven Befunde seien dem Gesundheitsamt von Dienstag bis Sonnabend mitgeteilt worden, teilte der Landkreis mit. Im Landkreis Leer war zuvor eigenen Angaben zufolge mehr als eine Woche lang überhaupt keine bestätigte Neuinfektion gemeldet worden.

Landrat rechnet mit vielen Quarantäne-Fällen

"Die neu aufgetretenen Infektionen im Landkreis Leer verdeutlichen einmal mehr, dass das Virus nicht besiegt ist", sagte Gesundheitsministerin Reimann. "Es ist noch da und wir müssen weiterhin sehr wachsam sein, um die großen Fortschritte der letzten Wochen nicht zu gefährden." Auch der Leeraner Landrat Matthias Groote (SPD) betonte, dass sich das Virus jederzeit verbreiten könne. In einem bereits am Freitag auf der Twitter-Seite des Landkreises veröffentlichten Video sagte Groote, die Zahl der Quarantäne-Fälle werde weiter "extremst" ansteigen, da die aktuellen Infektionen im Rahmen eines Zusammentreffens entstanden seien. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war Groote noch von fünf neuen Fällen ausgegangen.

Ausbruch bei Wiedereröffnungs-Feier

Wie die "Ostfriesen-Zeitung" (OZ) berichtet, war das betroffene Restaurant erst am 15. Mai nach einjähriger Pause wiedereröffnet worden. Bei der Feier mit rund 40 geladenen Gästen - darunter Geschäftsfreunde, Handwerker und Lieferanten - soll es zu den Infektionen gekommen sein. Unklar ist dem Bericht zufolge, wer von den anwesenden Personen bereits erkrankt war und die anderen angesteckt hat. Unter den Gästen soll auch ein Arzt gewesen sein, der Anfang der Woche Grippesymptome spürte und daraufhin positiv auf Corona getestet wurde. Daraufhin wurden weitere Personen, die Kontakt mit ihm hatten, getestet.

Betreiber rechtfertigt sich

"Wir möchten betonen, dass wir stets alle Hygienerichtlinien in Bezug auf den Coronavirus sowie der herkömmlichen gesellschaftlichen Sitten befolgt haben", teilte der Betreiber auf der Facebook-Seite des Restaurants mit. Das Personal habe Mundschutz getragen und Mindestabstand gewahrt. "Wir haben hier keine Party gefeiert", betonte der Wirt gegenüber der OZ. Nach dem Essen sei er aus der Küche in das Lokal gekommen, um seine Gäste zu begrüßen und habe bei der Gelegenheit auch kurz mit am Tisch gesessen. Auch er selbst habe sich infiziert, heißt es auf der Facebook-Seite.

Dehoga zeigt sich bestürzt

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga reagierte bestürzt auf den Fall. Durch das Hygiene- und Abstandskonzept, das der Verband erarbeitet habe, seien Neuinfektionen in Restaurants eigentlich nicht möglich, sagte eine Sprecherin.

