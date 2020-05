Stand: 31.05.2020 08:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Krankschreibung: Ab jetzt Praxis statt Telefon

Die Ärztekammer Niedersachsen und die Krankenkassen begrüßen, dass Arbeitnehmer ab Juni wieder einen Arzt aufsuchen müssen, um sich krankschreiben zu lassen. Seit Mitte März konnten Ärzte wegen der Corona-Pandemie auch nach einem Telefonat Krankschreibungen ausstellen. Die telefonische Krankmeldung sei sinnvoll gewesen, um Kontakte in den Arztpraxen zu reduzieren, heißt es von der AOK Niedersachsen.

Ärztekammer: Keine Angst vor Praxisbesuch

Auch aus Sicht der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) war die telefonische Krankmeldung in den vergangenen Monaten sinnvoll. Inzwischen sei aber die Angst unbegründet, sich in einer Praxis anzustecken, so ein Sprecher. Wer allerdings glaubt, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben, dem rate er, weiterhin zum Telefonhörer zu greifen.

25 Prozent mehr Krankschreibungen im März 2020

Im März dieses Jahres haben sich in Niedersachsen 25 Prozent mehr AOK-Versicherte krankschreiben lassen als im März 2019. Wie viele davon telefonisch, habe die Kasse aber nicht erfasst, sagte eine Sprecherin NDR 1 Niedersachsen. Auch bundesweite Daten der Kassen DAK sowie der Techniker Krankenkasse zeigen einen deutlichen Anstieg. Die Kassen schätzen, dass mehr Menschen mit Erkältungssymptomen vorsorglich zu Hause geblieben sind.

Abnahme im April

Im April dieses Jahres dagegen hat die Zahl der Krankmeldungen bereits deutlich abgenommen: Bei der AOK Niedersachsen wurden nach vorläufigen Zahlen 40 Prozent weniger Krankenscheine eingereicht als im Jahr davor. Durch die Corona-Ausnahmeregel wurden laut AOK viele Menschen aber vorsorglich länger krankgeschrieben als sonst.

