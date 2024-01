Kosten für Platz in Pflegeheim in Niedersachsen steigen Stand: 11.01.2024 10:31 Uhr Pflege wird immer teurer. Der Eigenanteil für einen Pflegeplatz in Niedersachsen lag zum 1. Januar durchschnittlich bei 2.273 Euro im Monat. 80 Euro mehr als 2022. Der Preis gilt für das erste Jahr des Aufenthalts.

von Mandy Sarti

Erhoben wurden die Daten vom Verband der Ersatzkassen (VDEK). Der Grund für den gestiegenen Preis: höhere Lohnkosten und die Inflation. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre ist der monatliche Anteil damit um 769 Euro gestiegen - also um 51 Prozent.

So setzen sich die Kosten zusammen

Mit dem Eigenanteil wird die reine Pflege und Betreuung abgedeckt. Denn die Pflegeversicherung übernimmt nur einen Teil der Ausgaben. Außerdem müssen Investitionskosten, Unterkunft und Verpflegung bezahlt werden. Die Kostensteigerung soll durch weitere Zuschüsse von der Pflegeversicherung gedämpft werden. Seit diesem Jahr gibt es für Bewohner im ersten Jahr einen Zuschuss von 15 Prozent. Vorher lag dieser bei fünf Prozent. Der Zuschuss steigt je nach Länge des Heimaufenthalts: Im zweiten Jahr gibt es 30 und im dritten Jahr 50 Prozent. Ab dem vierten Jahr sind es 75 Prozent.

VDEK fordert Finanzierungsreform

Doch das reicht nicht aus, ist Hanno Kummer, Leiter des VDEK in Niedersachsen, überzeugt: "Selbst die höheren Zuschüsse können eine stärkere finanzielle Belastung der Pflegeheimbewohner nicht verhindern." Kummer fordert zur Entlastung der Bewohnerinnen und Bewohner eine grundlegende Reform auf Bundesebene. Auch deshalb, weil die Durchschnittsrente deutlich unter dem Eigenanteil liegt. Laut der Deutschen Rentenversicherung bekommen Menschen in Niedersachsen durchschnittlich 1.551 Euro Rente im Monat.

"Land muss Investitionskosten übernehmen"

Kummer sieht auch das Land in der Pflicht: "Niedersachsen sollte die Investitionskosten übernehmen, so wie auch für die Krankenhäuser." Konkret geht es dabei um Instandhaltungskosten der Gebäude und für die Ausstattung. Heimbewohnerinnen und Heimbewohner in Niedersachsen zahlen dafür durchschnittlich 512 Euro im Monat.

