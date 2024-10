Korruptionsverdacht: Razzien bei Apotheker und Ärzten Stand: 23.10.2024 16:17 Uhr Mit Razzien in fünf Bundesländern sind Fahnder aus Niedersachsen gegen den Verdacht von Korruption im Gesundheitswesen vorgegangen. Im Fokus der Ermittlungen steht ein Apotheker aus dem Kreis Northeim.

Mehr als 100 Einsatzkräfte durchsuchten am Dienstag Firmen und Privathaushalte in fünf Bundesländern, wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die Polizei Göttingen mitteilten. In Niedersachsen fanden die Durchsuchungen demnach in Wolfsburg, Stadthagen und Northeim statt. Dabei stellten die Ermittler unter anderem zwei Millionen Euro auf dem Konto eines Medizinischen Versorgungszentrums sicher. Ein Arzt aus Wolfsburg wurde vorläufig festgenommen. Später kam der 64-Jährige unter Auflagen wieder auf freien Fuß. Ihm wird ein mögliches Bestechungsgeld von einer Million Euro zugerechnet.

Apotheker aus Northeim soll Ärzte bestochen haben

Im Fokus der Ermittlungen steht den Angaben zufolge ein Apotheker aus dem Landkreis Northeim. Er soll Geld an Ärzte gezahlt haben, damit sie teure Augenmedikamente verschreiben, an denen er besonders gut verdient haben soll. Es gibt acht Beschuldigte im Alter zwischen 46 und 65 Jahren, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die meisten von ihnen sind nach Informationen des NDR Niedersachsen Ärzte - unter anderem aus den Landkreisen Göttingen und Schaumburg.

Ermittlungen laufen seit einem Jahr

"Die Schäden, die solche Täter verursachen, sind erheblich", erklärte der Leiter der Zentralen Kriminalinspektion Göttingen Thomas Breyer. Das Ermittlungsverfahren wird der Organisierten Kriminalität zugeordnet und läuft seit Oktober 2023. Ausgangspunkt war den Behörden zufolge eine anonyme Anzeige. Im Sommer hatte es erste Durchsuchungen gegeben, anschließend habe sich der Verdacht der Einflussnahme auf einzelne Ärzte verdichtet, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

