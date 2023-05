Stand: 19.05.2023 14:41 Uhr Korruptionsverdacht: Ermittlungen in Kreisverwaltung - eine Festnahme

In der Landkreisverwaltung Lüchow-Dannenberg soll es womöglich mehrere Fälle von Korruption gegeben haben. Aktuell werde gegen insgesamt acht Personen ermittelt, bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft Verden dem NDR in Niedersachsen. Es gehe bei den Vorwürfen um Bestechlichkeit und mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln. Die Ermittler haben bereits in der vergangenen Woche Wohn- und Büroräume durchsucht - darunter auch ein Gebäude der Kreisverwaltung. Ein Mitarbeiter wurde vorläufig festgenommen. Allerdings wurde er mittlerweile wieder freigelassen. Weitere Auskünfte wollten Staatsanwaltschaft, Landkreis und die Polizei am Freitag zunächst nicht geben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.05.2023 | 15:00 Uhr