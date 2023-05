Stand: 22.05.2023 22:12 Uhr Korruption? Ermittlungen in Kreisverwaltung - Mann in U-Haft

In der Landkreisverwaltung Lüchow-Dannenberg soll es womöglich mehrere Fälle von Korruption gegeben haben. Aktuell werde gegen insgesamt acht Personen ermittelt, bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft Verden dem NDR in Niedersachsen. Ein 30 Jahre alter Mitarbeiter ist demnach bereits in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm wird Bestechung vorgeworfen. So soll er gegen Geldzahlungen Antragssteller in mehreren Fällen an einen Mitarbeiter des Landkreises vermittelt haben. Laut Staatsanwaltschaft war er am Samstag bereits vorläufig festgenommen, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Diese beiden sind zentral für die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Es gehe um Bestechlichkeit und mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln. Die Ermittler haben bereits in der vergangenen Woche Wohn- und Büroräume durchsucht - darunter auch ein Gebäude der Kreisverwaltung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.05.2023 | 08:00 Uhr