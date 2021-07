Konzerte: Corona-Spürhunde sollen Infizierte erschnüffeln Stand: 23.07.2021 21:17 Uhr In dem Projekt "Back to Culture" testen die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover in Zusammenarbeit mit Hannover Concerts und ProEvent den Einsatz von Corona-Spürhunden bei Großveranstaltungen.

Das niedersächsische Wissenschaftsministerium fördert die Studie mit 1,5 Millionen Euro. Sie könne "ein Lichtblick für Künstlerinnen und Künstler und Veranstalter werden", sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Freitag. "Sollten Hunde ihre Treffsicherheit auch in dieser Studie unter Beweis stellen, böte ihr Einsatz die Möglichkeit, das Infektionsrisiko bei großen Konzerten oder Festen zu minimieren", sagte Thümler.

Bei Speichelproben zeigten Hunde hohe Treffsicherheit

Bereits die Pilotstudie der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) hatte den Angaben zufolge gezeigt, dass Hunde Speichelproben von Corona-Infizierten und gesunden Patienten mit einer 94-prozentigen Treffsicherheit unterscheiden können. Auch Schweiß- und Urin erwiesen sich demnach in einer Folgestudie als geeignetes Probenmaterial.

Studie in vier Phasen geplant

Für die jetzige Studie sind vier Konzerte unter unterschiedlichen Bedingungen geplant: So variiert die Zahl der Teilnehmenden, der vorgeschriebene Mindestabstand und die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung. In der letzten Phase soll ganz auf Masken und Abstände verzichtet werden. Ein Vorteil von Hunden sei, so Thümler, dass sie ihre Entscheidung innerhalb von Sekunden treffen und damit sehr viel schneller als Antigen-Schnelltests sind. Um festzustellen, ob die Hunde auch richtig liegen, wird das Ergebnis mit Antigen-Schnelltest und PCR-Tests überprüft.

