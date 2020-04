Stand: 29.04.2020 14:03 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Konzept: Zurück zum Tourismus in drei Stufen

Niedersachsen hat gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ein Konzept erarbeitet, wie Auflagen für Tourismus, Gastronomie und Hotellerie schrittweise zurückgenommen werden können. Diese Branchen sind besonders stark von den Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus betroffen und befürchten eine Pleitewelle.

Videos 02:30 Hallo Niedersachsen Immer mehr Tourismusbetriebe in Existenznot Hallo Niedersachsen Zahlreichen Tourismusbetrieben in Niedersachsen droht wegen der Corona-Krise die Insolvenz, besonders an der Nordseeküste und auf den Inseln. Sie fühlen sich im Stich gelassen. Video (02:30 min)

Erst Outdoor-Parks, dann Urlaubsunterkünfte

Der Plan der drei Länder sieht eine Rückkehr in drei Phasen vor und soll in die Wirtschaftsministerkonferenz eingebracht werden. Das teilte das niedersächsische Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. In der ersten Phase sollen dem Konzept zufolge Outdoor-Angebote geöffnet werden, etwa Zoos, Freizeitparks und Klettergärten. In Phase zwei folgen Restaurants, außerdem mit eingeschränkter Nutzung Ferienwohnungen und Hotels. Mit der letzten Phase soll der Übernachtungstourismus ohne Einschränkung erlaubt sein. Völlig offen ist dabei allerdings, wann Phase eins beginnen kann. Dies würden die Länder in Absprache mit dem Bund eigenverantwortlich bestimmen, heißt es.

Weitere Informationen Lockerungen? Althusmann berät heute mit Insulanern Die Tourismusbetriebe auf den Inseln sind stark von der Corona-Pandemie betroffen. Heute will Wirtschaftsminister Althusmann mit den Insulanern über Perspektiven sprechen. mehr

Althusmann: Niedersachsen könnte "baldmöglichst" starten

Die drei Länder haben sich bei der Erarbeitung des Drei-Stufen-Plans von Praktikern beraten lassen: Neben Anregungen aus dem Kreis der Wirtschaftsministerkonferenz seien auch solche der Industrie- und Handelskammern (IHK), der Branchenverbände und der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) eingeflossen. "Mit Blick auf und unter Beachtung des Infektionsgeschehens scheint der richtige Zeitpunkt gekommen, um dem Tourismus wieder eine Perspektive zu geben", sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). "Jede der drei Phasen eröffnet weitere Freiheiten für Touristen und Anbieter. Damit sind natürlich auch Risiken der Verbreitung verbunden. Deshalb schlagen wir ein maßvolles Tempo vor und setzen die strikte Einhaltung von Hygiene- und Abstandsvorgaben voraus." Althusmanns Prognose: "In Niedersachsen könnten wir baldmöglichst in die erste Lockerungsphase starten."

Mehr zum Coronavirus Coronavirus: Niedersachsens Weg durch die Pandemie Neue Vorschrift gegen das Coronavirus: In Geschäften und im ÖPNV sind Masken jetzt landesweit Pflicht. Gleichzeitig proben Schulen den Neustart und VW produziert wieder Autos. mehr Corona: Aktuelle Nachrichten des Tages Wie geht es Niedersachsen mit der Corona-Pandemie, was ist heute passiert? Hier finden sie die aktuellen Nachrichten zu den Covid-19-Fällen im Land. mehr NDR Info Corona-Ticker: Weltweite Reisewarnung verlängert NDR Info Die Bundesregierung hat die weltweite Reisewarnung bis 14. Juni verlängert. In Schleswig-Holstein gilt ab heute eine Maskenpflicht beim Einkauf und im Nahverkehr. Weitere Corona-News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.04.2020 | 15:00 Uhr