Konvois britischer Streitkräfte fahren durch Niedersachsen Stand: 03.09.2024 06:08 Uhr Auf Niedersachsens Straßen werden Konvois der britischen Armee erwartet - der Hafen Emden ist Abfahrtsort der Militärfahrzeuge. Grund ist ein Manöver auf einem Truppenübungsplatz.

Von Dienstag bis Freitag sollen sich die Fahrzeuggruppen laut "Britische Streitkräfte in Deutschland" mit täglich rund 70 Radfahrzeugen auf den Straßen befinden. Nach der Ankunft aus Großbritannien fahren die Konvois demnach unter anderem vom Hafen in Emden an der Nordseeküste ab. Die Strecke führe auf rund 300 Kilometern über mehrere Autobahnen und Bundesstraßen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, heißt es von den britischen Streitkräften. Ziel sei die Normandy-Kaserne Paderborn. Auch zwischen dem 14. bis 18. September sollen Marschkolonnen in Niedersachsen unterwegs sein.

Abstand halten, nicht zwischen den Fahrzeugen fahren

Zu den laut britischem Militär relativ langsamen Fahrzeuggruppen sollten "möglichst große Abstände" eingehalten werden. Aus Sicherheitsgründen solle zudem nicht zwischen den einzelnen Fahrzeugen der bis zu einen Kilometer langen Marschkolonnen gefahren werden. Informationen zur genauen Fahrtstrecke könnten aus Gründen der militärischen Sicherheit im Vorfeld nicht gegeben werden, so die Streitkräfte. Schon im April waren im Rahmen der NATO-Übung "Steadfast Defender" Konvois britischer Streitkräfte durch Niedersachsen gefahren.

