Kontakte und Kirche: Worauf Weil Weihnachten verzichtet Stand: 23.12.2020 11:41 Uhr 2020 wird für viele ein spezielles Weihnachtsfest. Auch für Stephan Weil. Niedersachsens Ministerpräsident lässt viele Kontakte ausfallen. Grund ist die Corona-Pandemie.

"Wesentlich stiller als sonst" werde er feiern, sagte Weil. Der SPD-Politiker wird nach eigenen Angaben auf den Besuch in der Kirche und ein großes Familientreffen am Ersten Weihnachtstag verzichten. Auch ein Treffen mit seinen ältesten Freundinnen und Freunden am Zweiten Weihnachtstag falle aus. "Das ist jammerschade, aber wir haben nun einmal ein besonderes Weihnachten", sagte Weil.

Videos 4 Min Weihnachten in Zeiten von Corona als Chance Dieses Jahr könnte das Fest eine Chance sein, aus den jahrelang begangenen Mustern auszubrechen und sich zu besinnen. 4 Min

Zurückhaltung auch bei Geschenken

In Sachen Geschenken übt Weil ebenfalls Zurückhaltung. "Eine Grundausstattung habe ich beisammen, insgesamt wird es jedoch dünner ausfallen als in den letzten Jahren", sagte Weil, der zumindest Besuch von seinem Sohn bekommen wird.

Karpfen, Lachs - oder Forelle?

Was beim Ministerpräsidenten an den Feiertagen auf den Tisch kommt, ist nicht bekannt. Vielleicht Fisch? Landesweit ist etwa die Nachfrage nach dem Weihnachtsklassiker Karpfen gestiegen. Eine der größten Karpfenzuchten Niedersachsens, die Teichwirtschaft von Ahlhorn (Landkreis Oldenburg), hat nach eigenen Angaben derzeit besonders viel zu tun. "Dadurch, dass die Gastronomie geschlossen ist, kommen die Privatleute zu uns", sagte Fischwirtschaftsmeister Friedrich von Heydebrand. Besonders beliebt seien Lachsforelle und Forelle.

