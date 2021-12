Land verschärft Regeln: Weniger Kontakte für Geimpfte Stand: 22.12.2021 07:18 Uhr Nach den Weihnachtsfeiertagen, spätestens bis zum 28. Dezember, werden die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene in Niedersachsen weiter verschärft.

Dann dürfen sich nur noch zehn Personen in Innenräumen treffen, wenn sie geimpft oder genesen sind. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen. Die Verschärfung sei der einzige Punkt, in dem der Beschluss der Bund-Länder-Beratungen vom Dienstag weiter reicht als die Regelungen in Niedersachsen. Das sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Anschluss an das Treffen und verwies dabei auf die bereits verordnete sogenannte Weihnachtsruhe, die zwischen 24. Dezember und 2. Januar gilt. Sie erlaubt ab Heiligabend bis zum Zeitpunkt, an dem die bundesweite Zehn-Personen-Regel greift, noch Treffen in Innenräumen mit bis zu 25 Geimpften und Genesenen. Die strengere Maßnahme werde das Land aber "sehr zügig einführen", sagte Weil.

"Von Silvester geht größeres Risiko aus"

Jedoch wird das nicht vor Weihnachten geschehen. Der Ablauf einer typischen Weihnachtsfeier im Familienkreis sei anders als eine typische Silvesterfeier, betonte Weil. "Von Silvester geht ein ungleich größeres Risiko aus", sagte der Ministerpräsident. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs appellierten an die Bürgerinnen und Bürger, die Weihnachtsfeiertage verantwortungsbewusst zu begehen. Die Zahl der Kontakte bei Familienfeiern solle eigenverantwortlich begrenzt und die Regeln zum Abstandhalten sollten eingehalten werden. "Wir spielen nach wie vor im Team Vorsicht, aber nicht im Team Panik", sagte Weil weiter.

Weil: Omikron wird Infektionsgeschehen bestimmen

Die Inzidenzen gehen zwar zurück, doch das sei wegen der sich aufbauenden Omikron-Welle trügerisch. Niedersachsen sei noch das Land mit den zweitniedrigsten Fallzahlen. "Doch Omikron wird mit einem rasanten Tempo das Infektionsgeschehen bestimmen. "Wann, wissen wir noch nicht genau", sagte Weil. Während der Anteil der Menschen in Niedersachsen, die ihre Auffrischungsimpfung bekommen haben, stetig wachse, "steigt die Zahl der neuen Erstimpfungen leider nicht vergleichbar an", erklärte er weiter. Dabei sei die Gefahr, sich mit Omikron zu infizieren, gerade für ungeimpfte Personen sehr hoch und auch für Genesene und Geimpfte ohne Auffrischimpfung noch hoch.

Wird Weihnachtsruhe verlängert?

Einen allgemeinen Lockdown werde es nicht geben. In den kommenden Tagen will die Landesregierung beraten, ob die Weihnachtsruhe verlängert wird. Weil kündigte an, dass er sich Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen auch Anfang Januar nicht vorstellen könne. Das nächste Bund-Länder-Treffen mit Kanzler Scholz wird am 7. Januar stattfinden.

OVG bestätigt Weihnachtsruhe

Von Heiligabend bis zum 2. Januar gelten im Land schärfere Kontaktregeln gemäß der Warnstufe 3. Clubs und Discos müssen in dieser Zeit schließen. Diese Maßnahme wurde inzwischen vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg bestätigt. Zudem dürfen Ungeimpfte maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. "Alle Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen bitte ich herzlich, sich die deutlichen Worte des Expertenrates und die dramatische Entwicklung in den europäischen Nachbarländern vor Augen zu führen und schon jetzt die eigenen direkten Kontakte freiwillig noch weiter einzuschränken", sagte Weil.

