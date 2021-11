Kontakt-Nachverfolgung: Gesundheitsämter kommen an Grenzen Stand: 19.11.2021 08:33 Uhr Niedersachsens Gesundheitsämter stoßen bei der Kontakt-Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten immer häufiger an ihre Grenzen. Ein Dutzend regionaler Behörden hat Überlastungsanzeigen gestellt.

Die Gesundheitsämter können die Nachverfolgung von Kontaktpersonen kaum oder gar nicht mehr leisten. Dadurch kommt es zu Verzögerungen. Infizierte werden dazu aufgerufen, sich selbstständig in Quarantäne zu begeben und Kontakte zu informieren, wie beispielsweise im Landkreis Cloppenburg, der seit Tagen landesweit mit die höchsten Inzidenzen aufweist. Handysoftware zur elektronischen Kontakt-Erfassung erleichtere die Arbeit der Behörden nur geringfügig. Sie seien bei Veranstaltungen mit hohen Personenzahlen nützlich, weil man Warnungen verschicken kann. Allerdings seien die Daten häufig unvollständig.

Nienburg: Auf einen Infizierten kommen mehr als 100 Kontakte

Von Überlastung betroffen sind außerdem die Landkreise Osnabrück und Nienburg. In Nienburg käme auf eine infizierte Person zum Teil eine bis zu dreistellige Anzahl von Kontaktpersonen, wie eine Sprecherin mitteilte. Zudem würden bei den Angaben immer wieder Personen vergessen oder teilweise bewusst unterschlagen, führte sie weiter aus. Das Gesundheitsamt in Osnabrück konzentriere sich bei der Nachverfolgung aus Kapazitätsgründen hauptsächlich auf die Bereiche Pflege, Schule und Kita.

Braunschweig plant "Corona-Streife"

In Braunschweig kontrollieren Teams gastronomische Betriebe. So soll sichergestellt werden, dass die Dokumentation von Kontaktdaten möglichst lückenlos ist. Die Stadt plant eigenen Angaben zufolge, von kommender Woche an, Teams des Ordnungsamts einzusetzen, die regelmäßig auf "Corona-Streife" gehen sollen.

