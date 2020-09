Stand: 11.09.2020 10:03 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kommunen wollen Flüchtlinge aus Moria aufnehmen

Zahlreiche Kommunen haben ihre Bereitschaft erklärt, Flüchtlinge aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria aufzunehmen. Die Oberbürgermeister von zehn deutschen Städten teilten dies in einem gemeinsamen Brief Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit. Zu den Unterzeichnern gehören auch die Stadtoberhäupter von Hannover, Göttingen und Oldenburg. Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) sagte, Moria könne und dürfe nicht länger als übelstes Beispiel europäischer Flüchtlingspolitik stehen.

Viele Städte zeigen Bereitschaft

Bundesweit hatten sich bereits im Frühsommer 64 Städte im Bündnis Sichere Häfen bereit erklärt, direkt zu helfen. Darunter sind auch Hildesheim, Wolfsburg und Oldenburg. Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) erklärte, seine Stadt könne sofort notleidende Menschen aufnehmen. Hannover, Osnabrück, Emden und Lüneburg wollen ebenfalls Flüchtlingen eine neue Heimat bieten. Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) verwies aber auf die Länder, denn nur die könnten die rechtlichen Fragen und Corona-Schutzmaßnahmen sicherstellen.

Weil fordert Aufnahme von mehr Menschen

Etwa 400 minderjährige Flüchtlinge sollen nach Angaben von Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron aus dem Flüchtlingslager Moria in der EU aufgenommen und verteilt werden. Nach Ansicht des niedersächsischen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) reicht das allerdings nicht aus. "Wenn wirklich große, handlungsfähige Länder wie Deutschland und Frankreich zusammen meinen, man käme mit 400 Minderjährigen aus, dann ist das schlichtweg zu wenig", sagte Weil bei "Antenne Niedersachsen". "Was ist denn dann eigentlich mit den anderen über 11.000 Menschen, die sich nach wie vor in einer solch entsetzlichen Lage befinden? Wir brauchen eine Lösung."

