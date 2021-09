Kommunalwahlen: Hier gibt es am 26. September eine Stichwahl Stand: 13.09.2021 19:53 Uhr In zahlreichen Gemeinden, Städten und Landkreisen erreichte bei den Direktwahlen am 12. September kein Kandidat oder keine Kandidatin die absolute Mehrheit. Dort müssen Stichwahlen entscheiden.

In 33 Kommunen sind die Bürger und Bürgerinnen am 26. September aufgerufen, erneut über die neue Spitze der Verwaltung abzustimmen - in den größeren Städten wie beispielsweise Braunschweig, Oldenburg und Osnabrück wird eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister gesucht. In kleineren Städten und Gemeinden ist das Bürgermeisteramt neu zu besetzten, und auf Landkreisebene stehen ein neuer Landrat oder eine neue Landrätin zur Wahl. Bei einer Stichwahl stehen nur noch die beiden Kandidaten beziehungsweise Kandidatinnen mit den besten Ergebnissen aus der ersten Wahl auf den Wahlscheinen. In der folgenden Liste geben wir einen Überblick über die anstehenden Stichwahlen in den größeren niedersächsischen Kommunen.

Stichwahlen in niedersächsischen Kommunen am 26. September (in alphabetischer Reihenfolge) Kommune Amt Kandidat/-in, Ergebnis 1. Wahl in Prozent Kandidat/-in, Ergebnis 1. Wahl in Prozent Achim, Stadt Bürgermeister Rainer Ditzfeld (parteilos), 48,0 Nadine Fischer (CDU), 25,1 Braunschweig, Stadt Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD), 38,4 Kaspar Haller (CDU), 26,7 Burgwedel, Stadt Bürgermeister Ortrud Wendt (CDU), 44,0 Axel Düker (SPD), 43,5 Delmenhorst, Stadt Bürgermeister Petra Gerlach (CDU), 44,6 Funda Gür (SPD), 20,6 Garbsen, Stadt Bürgermeister Björn Tegtmeier (CDU), 36,6 Claudio Provenzano (SPD), 35,0 Gifhorn, Landkreis Landrat Tobias Heilmann (SPD), 38,0 Andreas Ebel (CDU), 33,9 Göttingen, Landkreis Landrat Marcel Riethig (SPD), 37,5 Marlies Dornieden (CDU), 33,9 Göttingen, Stadt Oberbürgermeister Petra Broistedt (SPD), 33,4 Doreen Fragel (Grüne), 28,7 Hannover, Region Regionspräsident Steffen Krach (SPD), 37,1 Christine Karasch (CDU), 29,6 Helmstedt, Landkreis Landrat Gerhard Radeck (CDU), 48,9 Jan Fricke (SPD), 41,5 Hildesheim, Landkreis Landrat Bernd Lynack (SPD), 41,3 Evelin Wißmann (CDU), 32,7 Isernhagen, Gemeinde Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU), 34,4 Philipp Neessen (SPD), 28,6 Lüchow-Dannenberg, Landkreis Landrat Hanno Jahn (CDU), 37,6 Dagmar Schulz (parteilos), 24,7 Lüchow (Wendland), Samtgemeinde Bürgermeister Sascha Liwke (parteilos), 41,7 Thorsten Hensel (BL Lüchow), 31,2 Lüneburg, Stadt Oberbürgermeister Claudia Johanna Kalisch (Grüne), 33,7 Heiko Meyer (WG), 22,7 Meinersen, Samtgemeinde Bürgermeister Karin Single (CDU), 42,8 Stephanie Fahlbusch-Graber (SPD), 36,4 Melle, Stadt Bürgermeister Frank Vornholt (CDU), 33,0 Jutta Dettmann (SPD), 32,2 Moormerland, Gemeinde Bürgermeister Hendrik Schulz (SPD), 35,6 Birgit Struckholt (parteilos), 21,7 Nienburg (Weser), Stadt Bürgermeister Bernd Rudolph (parteilos), 34,2 Jan Wendorf (parteilos), 31,1 Norden, Stadt Bürgermeister Florian Eiben (SPD), 40,7 Heiko Schmelzle (CDU), 20,2 Nordenham, Stadt Bürgermeister Raoul Krippner (CDU), 43,0 Nils Siemen (SPD), 33,8 Oldenburg, Stadt Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD), 40,9 Daniel Fuhrhop (Grüne), 29,9 Osnabrück, Stadt Oberbürgermeister Katharina Pötter (CDU), 35,8 Annette Niermann (Grüne), 26,6 Papenburg, Stadt Bürgermeister Pascal Albers (CDU), 35,8 Vanessa Gattung (SPD), 35,8 Peine, Landkreis Landrat Henning Heiß (SPD), 43,8 Banafsheh Nourkhiz Mahjoub (CDU), 26,1 Ronnenberg, Stadt Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD), 47,3 Stephanie Harms (CDU), 43,5 Seevetal, Gemeinde Bürgermeister Emily Weede (CDU), 40,8 Manfred Eertmoed (SPD), 19,1 Tostedt, Samtgemeinde Bürgermeister Peter Dörsam (parteilos), 44,6 Rolf Aldag (CDU), 25,0 Wedemark, Gemeinde Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD), 45,6 Marco Zacharias (CDU), 37,1 Wesermarsch, Landkreis Landrat Stephan Siefken (parteilos), 42,3 Frank Ahlhorn (SPD), 37,8 Wolfenbüttel, Landkreis Landrat Christiana Steinbrügge (SPD), 44,3 Uwe Schäfer (CDU), 23,7 Wolfenbüttel, Stadt Bürgermeister Ivica Lukanic (parteilos), 36,8 Dennis Berger (SPD), 27,6 Wolfsburg, Stadt Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU), 43,0 Iris Bothe (SPD), 32,2

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.09.2021 | 16:00 Uhr