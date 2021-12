Kommunale Spitzenverbände und Opposition kritisieren 2G-Plus Stand: 04.12.2021 08:00 Uhr Die 2G-Plus-Regel macht Niedersachsens Oberbürgermeistern und Landräten Sorge. Auch die Opposition im Landtag hält die Testpflicht für unausgegoren - ebenso wie die neue Befreiung für Booster-Geimpfte.

Von Geimpften und Genesenen einen negativen Corona-Test zu fordern, ist aus Sicht der Oberbürgermeisterkonferenz überzogen. Dies sei ein "Lockdown durch die Hintertür", teilte das Gremium des Niedersächsischen Städtetages am Freitag mit. Darüber hinaus führe 2G-Plus zu einem massiven Vertrauensverlust bei Geimpften, sagte der Vorsitzende, Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel. Derzeit gebe es zu wenig Testmöglichkeiten, zudem könne das Coronavirus bei geimpften Personen über einen Schnelltest nicht in jedem Fall sicher nachgewiesen werden.

Verbände sehen Tücken bei Lockerung für Dreifachgeimpfte

Menschen mit einer Booster-Impfung von der Testpflicht zu befreien, sei gut - löse aber das Problem nicht, so Klingebiel weiter. "Im Gegenteil: Dadurch wird ein noch größerer Run auf die Booster-Impfungen ausgelöst, der ebenfalls nicht befriedigt werden kann", so Klingebiel. Das sieht auch der Landkreistag so. Zudem fürchtet Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer um das Verständnis von Menschen, die erst seit Kurzem doppelt geimpft sind und deren Impfschutz genauso gut sei. Es sei nicht gerechtfertigt, sie anders zu behandeln, sagte Meyer dem NDR in Niedersachsen. Klingebiel fordert deshalb, 2G "flächendeckend wieder zum Maß der Dinge" zu machen.

FDP besorgt um Gastro- und Veranstaltungsbetriebe

Die Landtagsopposition fürchtet angesichts der strengen Regelung um die Zukunft der betroffenen Unternehmen. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner rief die rot-schwarze Koalition auf, sofort einen Gastro-Gipfel einzuberufen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Das Thema müsse "zur Chefsache" gemacht werden. "Die Gastronomen und Veranstalter brauchen sofort eine Perspektive, sonst erleben wir ein flächendeckendes Restaurantsterben", sagte Birkner. Gäste blieben aus, ihre Geschäfte kämen zum Erliegen.

Grüne monieren Booster-Regel als "Kurzschlussreaktion"

Auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg übt deutliche Kritik: Auf die unvorbereitet eingeführte Testpflicht für Geimpfte folge nun eine Kurzschlussreaktion. "Weiterhin muss sich der Großteil der Geimpften täglich testen lassen, um auf den Weihnachtsmarkt, in Restaurants oder zum Friseur zu gehen oder andere unter 2G-Plus stehende Dinge zu tun", sagte Hamburg. Das Testen sei in der vierten Welle das zentrale Instrument, um Infektionen frühzeitig zu erkennen. Umso entscheidender sei es - auch angesichts der neuen Omikron-Variante - regelmäßig zu testen. Das gelte auch für Geimpfte.

