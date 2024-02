Kommunale Rettungsdienste: Ver.di will Ende der 48-Stundenwoche Stand: 01.02.2024 16:13 Uhr Ist eine 48-Stundenwoche noch zeitgemäß? Die Mitarbeitenden kommunaler Rettungsdienste aus drei Bundesländern klagen über eine zu hohe Belastung im Job. Am Freitag protestieren sie in Hannover.

von Marc Wichert

Aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wollen Rettungsdienstkräfte am Vormittag nach Hannover kommen. Denn in der Landeshauptstadt treffen sich die Gewerkschaft Ver.di und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), um über die Reduzierung der Arbeitszeit zu verhandeln. Die Gewerkschaft fordert, die Wochenarbeitszeit an die gestiegenen Anforderungen anzupassen und auf 42 Stunden zu senken.

"Belastung für Rettungskräfte ist gesundheitsgefährdend"

Zwar setzen sich die derzeit geltenden 48 Stunden nicht nur aus reiner Arbeitszeit, sondern auch aus Bereitschaftzeit zusammen. Allerdings habe sich die Zahl der Einsätze in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter erhöht, wodurch der Anteil der reinen Arbeitszeit entsprechend gestiegen und der Anteil der Bereitschaft auf der Wache gesunken sei, sagt Annette Klausing von ver.di dem NDR Niedersachsen. Die Belastung für die Rettungskräfte sei mittlerweile auf ein Maß gestiegen, das gesundheitsgefährdend sei. "Es wäre peinlich für die Arbeitgeber, wenn es in Hannover zu keinem Ergebnis kommt", gibt sich die Gewerkschafterin vor den Gesprächen selbstbewusst.

Videos 2 Min Angriffe auf Einsatzkräfte gehören zum Berufsalltag In einer Umfrage gaben drei Viertel der Befragten an, im Einsatz schon einmal attackiert oder beleidigt worden zu sein. (30.05.2023) 2 Min

Ver.di: Überlange Schichten sind zusätzliche Belastung

Klausing verweist auf den DRK-Tarifvertrag. Dort betrage die Wochenarbeitszeit seit diesem Jahr 44 Stunden. "Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst mit seinen 48 Stunden hinkt also weit hinter dem wichtigsten Tarifvertrag des Rettungsdienstes hinterher." Schichtdienst sei sowieso schon belastend, die überlangen Schichten stellten eine zusätzliche Belastung dar. "Und gerade diese Beschäftigtengruppe muss um 8 Uhr ebenso fit und wach sein wie um 4 Uhr in der Nacht, wenn es darum geht, Notfälle zu versorgen."

Den Arbeitgebern sind 24-Stunden-Dienst wichtig

Die VKA will sich auf Nachfrage nicht festlegen, wie weit sie den Forderungen entgegenkommt. Es sei aber fraglich, ob mit reduzierter Arbeitszeit noch alle Aufgaben der Rettungsdienste im erforderlichen Umfang erbracht werden können, sagte VKA-Sprecherin Ulrike Heine dem NDR in Niedersachsen. Wichtig sei zudem, 24-Stunden-Dienste zu vereinbaren. "Diese 24-Stunden-Dienste werden insbesondere von Beschäftigten selbst gefordert und die VKA hat sich diese Forderung zu eigen gemacht", sagt Heine. Ob das mit der Forderung nach einer 42-Stunden-Woche kollidiert, dazu könne sie noch nichts sagen. Jedenfalls wolle die VKA mit der Gewerkschft an praktikablen Lösungen arbeiten. "Dafür braucht es kein öffentliches Angebot, sondern den gemeinsamen Willen, zu einer Einigung zu kommen."

Was sind die kommunalen Rettungsdienste In Niedersachsen gibt es nach Auskunft von ver.di eher wenige kommunale Rettungsdienste. Schwerpunkte sind demnach im Nordwesten, Diepholz und etwa Helmstedt. Für den Großteil der Rettungsdienste sind in Niedersachsen das Deutsche Roten Kreuz (DRK) und die Berufsfeuerwehren zuständig, wie Gewerkschafterin Annette Klausing sagt. Hierzulande gebe es etwa um die 1.000 Beschäftigte bei den kommunalen Rettungsdiensten.

Weitere Informationen Silvester in Niedersachsen: Einsatzkräfte mit Feuerwerk attackiert In Hannover und Bremerhaven wurden Feuerwehrmänner verletzt, in Hameln erlitt ein Polizist ein Knalltrauma. (02.01.2024) mehr