Kommt nach stürmischem Wetter der Schnee nach Niedersachsen? Stand: 17.11.2022 21:56 Uhr Der erste Sturm in diesem Winter hat in Niedersachsen vereinzelt Schäden verursacht. Vor allem im Nordwesten stürzten Bäume um. Am Wochenende könnte es schneien.

Auf dem Brocken sind erste Schneeflocken vom Himmel gefallen. Laut Vorhersage dürfte es das erstmal gewesen sein mit dem ersten Wintersturm. Einzig an der Küste könnte es bis Freitagvormittag zu stürmische Böen kommen. Dafür wird es ab Freitag deutlich kälter.

Fährverkehr nach Wangerooge eingestellt

Weil der Sturm auch Niedrigwasser verursacht, ist am Donnerstag der komplette Fährverkehr nach Wangerooge ausgefallen. Auch die Fähre von Cuxhaven nach Helgoland ist nicht gefahren. Das abendliche und nächtliche Hochwasser an der deutschen Nordseeküste fällt 1,5 bis 2 Meter niedriger aus als das mittlere Hochwasser, wie es vom Bundesamt für Seeschifffahrt hieß. Der Friesendamm in Wilhemshaven wurde vorsorglich gesperrt - die Straße verläuft direkt am alten Deich, viele Wilhelmshavener kürzen gerne darüber ab. Bei Sturm ist das wegen der hohen Pappeln am Straßenrand aber zu gefährlich.

