Kommentar zum Wahlergebnis: "Sollte SPD und Grünen zu denken geben" Stand: 24.02.2025 18:55 Uhr Während die CDU bei der Bundestagswahl 2025 die meisten Stimmen erhielt, musste die SPD in Niedersachsen - in einer ihrer Hochburgen - große Verluste hinnehmen. Was bedeutet das für neue Regierung?

von Angelika Henkel

Ein Kommentar von NDR Landespolitik-Redakteurin Angelika Henkel

Alarm, Alarm für die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen. Die CDU hat landesweit bei den Zweitstimmen abgeräumt. Das sollte SPD und Grünen zu denken geben. Stimmt, die Koalition in Hannover arbeitet geräuschlos, ohne Streit - aber auch ohne Höhepunkte, die sie laut feiern kann. Mehr Ergebnisse, mehr Auftritte, mehr Standpunkte - das muss jetzt die Hausaufgabe sein.

CDU muss den Ton angeben

Ich habe großen Respekt vor dem, was jetzt in Berlin geleistet werden muss. Die außenpolitische Sicherheit ist die größte Herausforderung dieser Zeit. Die russlandfreundliche AfD ist Oppositionsführerin im Bundestag. Sie sitzt der CDU von rechts im Nacken und hat auch in Niedersachsen in zahlreichen Wahlkreisen gepunktet. Sie ist kein rein ostdeutsches Phänomen! Und von links wird die SPD von Grünen und Linken in die Mangel genommen werden. Die CDU muss jetzt den Ton angeben, mit staatspolitischem Weitblick und Nachsicht für die SPD, denn die darf sich nicht aufreiben lassen. Ganz schön schwierig. Ich habe sie am Wahlabend gehört, die verbindlichen Töne. Das tat gut.

Videos 7 Min Hannoversche Runde: Reaktionen auf den Wahlausgang Martina Thorausch spricht mit Stephan Weil (SPD), Sebastian Lechner (CDU), Julia Willie Hamburg (Grüne) und Klaus Wichmann (AfD). (23.02.2025) 7 Min

Scholz übernimmt Verantwortung

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Verantwortung übernommen. Genau richtig so. Die Ampel hat sich selbst zuzuschreiben, dass sie abgewählt wurde. Der Kanzler war kaum wahrnehmbar in all den Jahren. Da hilft es nicht, im Wahlkampf lauter "Ich, ich, ich"-Botschaften zu senden.

Probleme können nicht über Nacht gelöst werden

Jetzt kommt es auch auf uns an: die Bürgerinnen und Bürger. Ich habe den Eindruck, von Politik wird oft Übermenschliches erwartet. Klimawandel. Lahmende Wirtschaft. Wohnungsmangel. Marode Brücken, Schienen, Schulen. Probleme, die in Jahrzehnten gewachsen sind, können nicht über Nacht gelöst werden. Das muss wohl klar sein. Deshalb: mehr Demut, bitte - gegenüber denen, die jetzt anpacken.

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Bundestagswahl CDU Grüne