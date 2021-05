Kommentar: Es ist richtig, dass die Schulen wieder öffnen Stand: 31.05.2021 15:38 Uhr Volle Schulbusse, volle Klassenräume - 28 Kinder in einem Raum, kaum Abstand, in manchen Landkreisen ist am Platz nicht einmal mehr die Maske vorgeschrieben. Da kann einem mulmig werden. Geht das gut?

Ein Kommentar von Torben Hildebrandt

Dass Eltern und Lehrer besorgt sind, ist verständlich. Denn wenn wir ganz ehrlich sind: Der Infektionsschutz an den Schulen ist fast derselbe wie vor ein paar Monaten. Bis auf regelmäßige Tests und Impfungen für Lehrer ist nicht viel passiert. Hier und da gab es kluge Elterninitiativen, engagierte Schulleiter oder Bürgermeister - aber im Großen und Ganzen ist alles beim Alten. Eltern, Lehrer, Schüler, der Kultusminister - alle haben also Glück, dass die Corona-Zahlen insgesamt runtergehen.

Jugendschützer atmen vorsichtig auf

Ich finde es trotzdem richtig, die Schulen heute wieder aufzumachen. Dafür gibt es viele gute Gründe: Kinder und Jugendliche lernen in der Klasse - mit Freunden und Sitznachbarn - besser als online. Schüler aus schwierigen Verhältnissen kommen wieder raus der Homeschooling-Falle. Sich monatelang einen Computer mit den Geschwistern teilen zu müssen, keine Ruhe und keine Hilfe beim Lernen zu haben, das ist jetzt vorbei. Und Jugendschützer atmen vorsichtig auf: Kinder werden wieder sichtbar - was in manchen Wohnungen in den vergangenen Monaten passiert ist, mag man sich gar nicht vorstellen. Lehrer und Mitschüler können wieder hinschauen.

Eltern können den Alltag besser planen

Und zu guter Letzt ist der Tag heute auch für zigtausend Eltern ein Meilenstein: Sie können den Alltag wieder besser planen. Und sie können durchatmen. Dass die Kleinen verlässlich in der Schule sind, bedeutet für Eltern mehr Freiraum - für Job, Haushalt, Freizeit, Ehrenamt. Familien kommen raus aus dem ständigen Organisieren.

Politik muss jetzt in die Pötte kommen

Die Politik allerdings muss jetzt in die Pötte kommen: Es sind nur noch wenige Monate bis zum Herbst. Lüftungsanlagen, Schulbus-Konzepte, Unterricht in Turnhallen und Dorfgemeinschaftshäusern, noch mehr Tests und simple Plexiglasscheiben - das alles können die Verantwortlichen von Land und Kommunen schon jetzt organisieren. Bevor die nächste Welle kommt und in der kalten Jahreszeit wieder die Hektik einsetzt. Die akute Krise ist vorbei, nun heißt es: langfristig planen. Ab jetzt tickt die Uhr.

