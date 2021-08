Kommentar: Der Anfang vom Ende der Pandemie Stand: 09.08.2021 11:13 Uhr Am Dienstag treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten virtuell mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie wollen den Corona-Fahrplan für Herbst und Winter festlegen.

Ein Kommentar von Antje Schmidt, Redakteurin im NDR Studio Hannover

Vor Kurzem fiel mir das alte Wort Langmut wieder ein. Ich mochte dieses Wort schon immer, auch wenn ich es selbst nie verwende. Es klingt so schön: "Lang-Mut". Es bedeutet Geduld, viel Geduld, sehr viel Geduld. Mut steht in diesem Fall nicht für Heldenmut, sondern für Durchhaltevermögen. Und ich finde, es passt zur Pandemie. Das führt mich zu der Frage, wann der Ausnahmezustand ein Ende findet.

Inzidenz rückt als Kriterium in den Hintergrund

In dieser Woche werden von politischer Seite dazu die entscheidenden Weichen gestellt. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg ließ bereits letzte Woche erkennen, dass deren Langmut bald aufgebraucht ist. Die derzeit geltenden Schwellenwerte würden die Grundrechtseinschränkungen nicht länger rechtfertigen, hieß es. Das lässt hoffen, dass die Länderchefs und -chefinnen trotz des Wahlkampfs Entscheidungen treffen, die uns in kleinen Schritten zurück in eine neue Normalität führen. So viel ist sicher: Der Inzidenzwert als Beurteilungskriterium für strengere Maßnahmen wird in den Hintergrund rücken und andere Faktoren wie zum Beispiel die Krankenhausbelegung werden künftig als Leitlinie dienen. So weit, so gut.

Zeit für Rückkehr in den Alltag

Ein Blick nach Großbritannien zeigt, was noch möglich ist. Dort sind die meisten Beschränkungen aufgehoben, das Land hat eine Inzidenz von mehr als 280 und dennoch erkranken wenige Menschen schwer. Das ist doch eine erstaunliche Erkenntnis! Die Situation ist viel besser als im vergangenen Jahr. Jeder, der möchte, kann sich gegen die Krankheit impfen lassen. Wenn wir weiter die Abstandsregeln einhalten, können wir ohne Lockdown durch den Winter kommen. Es ist also an der Zeit, das Ende der Pandemie einzuleiten und langsam zum Alltag zurückzukehren. Und zu akzeptieren, dass das Virus künftig zu unserem Leben gehören wird wie andere Erreger auch.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 09.08.2021 | 19:30 Uhr