Kommen flächendeckende Corona-Tests für Lehrer?

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat sich offen für flächendeckende Corona-Tests für Lehrkräfte gezeigt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Bildungsverband VBE und der Städtetag hatten die Tests angesichts wieder deutlich gestiegener Neuinfektionen gefordert, um das Infektionsrisiko an den Schulen zu verringern. Nun verwies Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher auf laufende Gespräche: "Die ganze Corona-Lage lehrt, dass man gut beraten ist, auch immer flexibel und dynamisch zu bleiben", sagte er. Ein Test-Angebot für Lehrkräfte halte er nicht für ausgeschlossen. Verpflichtende Tests stünden allerdings nicht zur Debatte, es gehe um freiwillige Tests.

Städtetag: Land muss aus Erfahrungen anderer lernen

Der Geschäftsführer des deutschen Städtetags, Dirk-Ulrich Mende, hatte eine fehlende Teststrategie des Landes für Urlaubsrückkehrer kritisiert. Niedersachsen müsse aus den Erfahrungen anderer Länder lernen, in denen einige Schulen gleich kurz nach dem Start ins neue Schuljahr wieder schließen mussten. Auch der Lehrerverband VBE forderte kostenlose Corona-Tests für das Personal in den Schulen. Nach den Sommerferien sollen die rund 2.600 Schulen in Niedersachsen im eingeschränkten Regelbetrieb starten.

