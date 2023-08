Kollegen beleidigen Chef in WhatsApp-Gruppe: Kündigung rechtens? Stand: 24.08.2023 08:42 Uhr Ist eine Kündigung rechtens, wenn Arbeitnehmer in einer geschlossenen WhatsApp-Gruppe ihren Chef beleidigen und das öffentlich wird? Das Bundesarbeitsgericht verhandelt heute einen Streitfall aus Niedersachsen.

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt steht bei dem Präzedenzfall aus Niedersachsen vor der Frage, ob eine WhatsApp-Gruppe unter Kollegen ein geschützter Raum ist, in dem private Beschimpfungen von Chefs ohne arbeitsrechtliche Konsequenzen ausgetauscht werden können. Teile der Chats, in denen Arbeitskollegen einer Fluggesellschaft aus Niedersachsen über einen Manager aus ihrem Unternehmen herzogen, gelangten zunächst an den Betriebsrat und dann an den Personalchef. Ob einer der Arbeitnehmer aus der Chat-Gruppe die Nachrichten weitergab, ist unklar. Deren Echtheit wurde allerdings von einem der Beteiligten schriftlich bestätigt.

Arbeitgeber kündigt Mitgliedern der WhatsApp-Gruppe fristlos

In den Chats beleidigten die Arbeitnehmer laut Gericht einen ihrer Chefs mit rassistischen, teilweise menschenverachtenden und sexistischem Äußerungen. Sie riefen den Angaben nach zudem zur Gewalt auf, so ist von "in die Fresse hauen" die Rede. Als der Arbeitgeber davon erfuhr, sprach er fristlose Kündigungen aus.

Arbeitsrechtler: Beleidigungen "krass und menschenverachtend"

Die Arbeitnehmer klagten darauf vor dem Arbeitsgericht Hannover und dem Landesarbeitsgericht Niedersachsen. Die Gerichte gaben den Klagen der Arbeitnehmer statt. Der Arbeitgeber sollte ihnen Gehalt nachzahlen. Das Landesarbeitsgericht ließ Revision zu, jetzt setzen sich Bundesarbeitsrichter mit dem Fall aus Niedersachsen auseinander. Heute soll ein Urteil fallen. Arbeitsrechtler Gregor Thüsing bezeichnete die getätigten Beleidigungen in der Chat-Gruppe als krass und menschenverachtend. "Die Frage ist, ob das noch privat und damit geschützt ist." So könnten Chat-Inhalte weitergeleitet und gespeichert werden.

