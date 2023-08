Kliniken in Finanznot: Kommen die Hilfen rechtzeitig? Stand: 21.08.2023 10:51 Uhr Viele Kliniken schreiben rote Zahlen. Die Politik hat Änderungen angeschoben - aber reichen diese? Vertreter der Krankenhausgesellschaft treffen sich heute mit Gesundheitsminister Philippi (SPD).

Im Mittelpunkt des Treffens in Hannover steht die Zukunft der niedersächsischen Kliniken. Inhaltlich geht es beispielsweise um den Investitions-Stau, den Personal-Mangel und die steigenden Kosten durch die Inflation sowie die ausufernde Bürokratie, teilte die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) mit. Sie sieht die Kliniken in einer "dramatischen Schieflage" und warnt vor einem unkontrollierten Kliniksterben. Die Ergebnisse des Treffens sollen am Mittag vorgestellt werden.

Defizit von mehr als 530 Millionen Euro erwartet

Die NKG hatte in diesem Jahr mehrfach auf die Schwierigkeiten in den Krankenhäusern hingewiesen. Die wirtschaftliche Situation der Kliniken sei so schlecht wie nie zuvor, hatte es bereits Anfang des Jahres geheißen. Landesweit erwarten die Kliniken laut NKG in diesem Jahr ein Defizit von mehr als 530 Millionen Euro. Grund seien massive inflationsbedingte Personal- und Sachkostensteigerungen, hieß es.

Niedersachsen plant zusätzliche Hilfen

Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)angekündigte Krankenhausreform dauert der NKG zu lange: Darauf zu warten, sei für die Kliniken keine Option, weil das nicht die akuten Probleme der Häuser löse, hieß es. In Niedersachsen hatte die Landesregierung im Juli zusätzliche Hilfen für Krankenhäuser beschlossen: Sie sollen in den kommenden zehn Jahren mit rund drei Milliarden Euro unterstützt werden.

