Kliniken, Polizei und Versorger stellen sich auf Omikron ein Stand: 22.12.2021 16:23 Uhr Die fünfte Corona-Welle mit der hochansteckenden Omikron-Variante könnte heftiger als die vorherigen werden. In Niedersachsen bereiten sich Behörden und Unternehmen der kritischen Infrastruktur vor.

Das Klinikum Oldenburg zum Beispiel sieht sich gut aufgestellt. Falls Ärzte oder Pflegekräfte wegen Krankheit oder Quarantäne ausfielen, gebe es eine Liste mit Freiwilligen, die einspringen könnten. Das seien Mitarbeitende aus dem Management und der Verwaltung, die eine medizinische Ausbildung haben und die etwa auch in der Pflege eingesetzt werden könnten. Nicht lebensnotwendige Operationen könnten zudem im Notfall reduziert werden, um Personal anderweitig einzusetzen.

Polizei-Streifen in festen Teams

Aus dem Klinikum Region Hannover heißt es, der Anteil der bereits dreifach geimpften Beschäftigten sei hoch - außerdem gebe es wegen der Pandemie viele Strukturen, durch die das Klinikum kurzfristig und in Abstimmung mit anderen Krankenhäusern und Behörden reagieren könne. Die Polizeidirektion Hannover will größeren Corona-Ausbrüchen unter anderem dadurch vorbeugen, dass die Schichten im Streifendienst mit festen Teams besetzt werden. Denkbar ist einem Sprecher zufolge auch, aus einem Drei-Schichten-Modell ein Zwei-Schichten-Modell im Zwölf-Stunden-Rhythmus zu machen. Die Polizei Osnabrück meldet, dass sie voll einsatzbereit sei und eine gute Schutzausrüstung habe. Auch Dietrich Bettenbrock von der Feuerwehr Osnabrück sieht sich gewappnet: "Wir können die Dienstpläne straffen, wenn es ganz eng wird." Aber das sei in den zwei Pandemie-Jahren noch nie passiert.

Versorger nutzen Homeoffice

Energie- und Wasserversorger wie etwa die hannoverschen Stadtwerke enercity setzen nach eigenen Angaben seit Beginn der Pandemie unter anderem verstärkt auf Homeoffice und Maßnahmen wie eigene Impfkampagnen. Für die besonders kritischen Bereiche lägen seit geraumer Zeit Pläne vor, um jederzeit auf steigende Fallzahlen reagieren zu können. "Wir sind damit auch auf die aktuelle Omikron-Lage sehr gut vorbereitet", sagte ein enercity-Sprecher. Auch die Oldenburger EWE sieht sich mit ihren Pandemie-Plänen gut aufgestellt. Die Arbeitsschichten der Mitarbeitenden seien voneinander getrennt, zwischen den Teams bestehe kein physischer Kontakt, heißt es von dem Unternehmen. Zudem würden die wichtigsten Fachleute an verschiedenen Standorten in der Region arbeiten.

Kleine Teams im Einsatz

Der Hildesheimer Energieversorger EVI hat sein technisches Personal in kleinen Teams organisiert, die sich nicht begegnen. Besonders wichtige Positionen seien durch entsprechende Konzepte mehrfach personell abgesichert, sagte eine Sprecherin dem NDR in Niedersachsen. Bei den Stadtwerken Osnabrück gebe es Stufenpläne, beruhigt ein Sprecher: "Das geht dann bis dahin, dass wir Mitarbeiter auch eine Schlafmöglichkeit in räumlicher Nähe zur Arbeitsstelle anbieten." Beim Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) arbeiten die Teams den Angaben zufolge ebenfalls räumlich voneinander getrennt. Das sei allein schon deshalb nötig, weil die Einsatzorte von Aurich bis Vechta verteilt seien.

