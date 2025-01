Nahezu jedes Jahr gibt es Rekordmeldungen zu den Meerestemperaturen vor Deutschlands Küsten. Was im ersten Moment eine angenehme Zeit am Meer verheißt, ist aber mit vielen weniger angenehmen Auswirkungen verbunden. Im Dezember war es in der Ostsee 5,4 Grad kalt. Bei dieser Temperatur sind nur Tiere im Wasser. Normalerweise ist es um diese Zeit 1 Grad kälter, wie Zahlen des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie zeigen. Die Nordsee lag mit 9,1 Grad über dem langjährigen Mittel.